Конте: От три месеца чувам само критики, но поглеждам класирането и виждам, че Наполи е на върха

  • 3 ное 2025 | 14:24
  • 582
  • 0
Наставникът на Наполи Антонио Конте заяви, че вярва в психическата устойчивост на отбора си, който въпреки всички проблеми оглавява временното класиране в Серия "А". Утре италианският шампион приема Айнтрахт (Франкфурт), като двубоят е изключително важен, защото двата тима имат само по три точки след първите три кръга в основната фаза на Шампионската лига.

"Първенството сега минава на заден план. Ще стане отново приоритет след мача ни в Шампионската лига. Трябва да победим Айнтрахт въпреки трудностите. Какъв мач си представям? Трябва да вкараме един гол повече от тях. Дали ще е 4:3 или 1:0, няма значение. Шампионската лига е различен свят. В него няма по-малко способни отбори. Дори Карабах има вече шест точки. Спокоен съм, защото знам, че имам отбор със силна психика. Двубоят в събота бе доказателство за това.

Дали очаквам да започнем да вкарваме повече голове? Преди проблемът беше защитата, сега записвахме две чисти мрежи и вече говорим за атаката. С всички проблеми и контузии, които имахме, за три месеца чухме само критики. Поглеждам класирането и виждам, че Наполи е на върха. Лукаку се контузи, Лоботка се контузи, сега Де Бройне го няма, но поглеждам класирането и виждам, че Наполи все още е на върха. Никой не попита как успяваме при всички тези проблеми.

Не мисля, че Серия "А' е зад Бундеслигата. Мисля, че нивото е еднакво. В момента Висшата лига на Англия е недостижима поради много неща - икономическата им мощ, инфраструктурата им, невероятния растеж, който постигнаха. Можем да завиждаме на Германия, че играят по-малко мачове в лигата (34), имат почивка след Коледа, в която се възстановяват, неща, които ние нямаме. Това е голямо предимство за тях.

Байерн е в стратосферата. Те са в отделна надпревара, а останалите са отбори от топ ниво, като Леверкузен, Айнтрахт, Щутгарт, Борусия (Дортмунд). Те са отбори от нашето ниво, това е лига от същото ниво.

Вчера имахме почивка и днес трябва да видим какво е състоянието на Спинацола и Гилмор. Това не са мускулни контузии, а по-скоро възпаления в слабините. Медицинският щаб трябва да направи правилната оценка на състоянието им", заяви Конте по време на днешната си пресконференция.

