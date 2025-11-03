Популярни
Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  3. Team Falcons затвърди хегемонията си в Dota 2

Team Falcons затвърди хегемонията си в Dota 2

  • 3 ное 2025 | 10:55
  • 259
  • 0
Team Falcons затвърди хегемонията си в Dota 2

Шампионът от тазгодишното издание на The International - отборът на Falcons, продължава да трупа трофей след трофей в света на Dota 2. "Соколите" взеха златото и от турнира FISSURE PLAYGROUND.

Това се случи, след като организацията от Саудитска Арабия направи силен мач и след обрат победи BetBoom с 3:1. По този начин първенците си тръгнаха с 300 000 долара от шампионата в Белград, Сърбия.

В турнира участие взе Tundra Esports на Божидар "bzm" Богданов, като тимът завърши на 7/8-а позиция, след като бе победен именно от "соколите" в плейофния поток на загубилите.

Снимка: Falcons

