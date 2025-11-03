Team Falcons затвърди хегемонията си в Dota 2

Шампионът от тазгодишното издание на The International - отборът на Falcons, продължава да трупа трофей след трофей в света на Dota 2. "Соколите" взеха златото и от турнира FISSURE PLAYGROUND.

THE KINGS OF THE LOWER BRACKET. 👑



WE ARE YOUR FISSURE PLAYGROUND #2 CHAMPIONS! 🦅#FalconsAreHere pic.twitter.com/ybYSuPSQXq — Falcons Esports (@FalconsEsport) November 2, 2025

Това се случи, след като организацията от Саудитска Арабия направи силен мач и след обрат победи BetBoom с 3:1. По този начин първенците си тръгнаха с 300 000 долара от шампионата в Белград, Сърбия.

В турнира участие взе Tundra Esports на Божидар "bzm" Богданов, като тимът завърши на 7/8-а позиция, след като бе победен именно от "соколите" в плейофния поток на загубилите.

Снимка: Falcons