Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат за волна програма по време на Гран При на Канада

  • 3 ное 2025 | 02:40
Американският фигурист Иля Малинин спечели Гран При на Канада, поставяйки нов световен рекорд за най-висок резултат за волна програма, съобщава ТАСС.

Малинин спечели с 228.97 точки волната си програма. Предишният му рекорд 227.79 точки беше поставен на Световното първенство през 2024 година. Американецът събра 333.81 точки в двете си програми. Това го нарежда на второ място за всички времена след сънародника си Нейтън Чен (335.30 точки).

20-годишният Малинин е двукратен световен шампион (2024, 2025) и бронзов медалист от Световното първенство през 2023 година. Той стана първият фигурист в историята, който изпълни четворен аксел на международно състезание, най-трудният и скъп скок според системата за оценяване на Международния кънки съюз.

