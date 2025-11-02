Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Амкар (Перм)
  Дървени кревати и стаи за по трима "посрещнали" Пеев в Амкар

Дървени кревати и стаи за по трима "посрещнали" Пеев в Амкар

  • 2 ное 2025 | 21:00
  • 4095
  • 0

Легендата на Амкар (Перм) Георги Пеев призна в предаването "Моята история", че е останал шокиран при пристигането си в руския клуб от украинския гранд Динамо (Киев). Макар и трудно, българинът се е съгласил да смени екипа на украинския гранд този с тима от Пермский край, за да се събере с двама свои сънародници - Захари Сираков и Мартин Кушев.

26 "Моята история" с Георги Пеев

"Когато беше ясно, че пътищата ни с Динамо се разделят, единственият отбор, който се съгласи да плати трансферна сума за мен тогава, бе Амкар. А по това време да отида от Киев в Перм – изключено. Впоследствие обаче се чух със Захари Сираков и Мартин Кушев. Спомням си много добре, че ги разпитах за града, за базата, за отбора.

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо
Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

"Градът е средна работа, базата - нищо особено", казват те. А аз идвам от една от най-модерните бази в Европа тогава. Питам ги сами ли са в стая, а те: "По трима!". Мисля, че се шегуват. Пристигам и виждам, че има едни стари дървени кревати с провиснали пружинени матраци…", върна се с усмивка назад във времето Пеев.

Целия епизод на "Моята история" с бившия национал на България, оставил трайна следа в украинския Динамо (Киев) и превърнал се в легенда за руския Амкар (Перм) гледайте в YouTube.

