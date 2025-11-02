Популярни
Джейк Пол с изявление относно обвиненията срещу Джервонта и статуса на предстоящия им мач

  • 2 ное 2025 | 15:09
  • 240
  • 0
Джейк Пол с изявление относно обвиненията срещу Джервонта и статуса на предстоящия им мач

Джейк Пол все още има насрочен двубой срещу Джервонта „Танк“ Дейвис за 14 ноември, но тече разследване, след като срещу Дейвис беше заведено дело за сериозни обвинения в домашно насилие.

В събота Most Valuable Promotions (MVP), промоутърската компания на Пол и неговия бизнес партньор Накиса Бидариан, излезе с официално изявление относно ситуацията. Това се случи, след като в петък се появи информация, че промоутърите търсят потенциални заместници на 30-годишния шампион в лека категория. Въпреки че в изявлението не се посочва категорично дали Дейвис ще се бие, разследването продължава, така че за момента събитието остава по план.

„Most Valuable Promotions незабавно започна разследване, след като научи за гражданския иск, заведен срещу Джервонта Дейвис в окръг Маями-Дейд на 30 октомври 2025 г.“, се казва в изявлението на MVP. „В момента събираме информация и преглеждаме детайлите, за да гарантираме, че всяко наше решение е щателно обмислено. Ние категорично осъждаме всяка форма на насилие и сме решени да подходим към този въпрос с дължимото внимание и уважение към всички замесени.“

„Ще вземем решение за следващите стъпки, след като приключим с проверката и се консултираме със съответните страни. Дотогава няма да правим повече коментари“, завършва съобщението.

Искът, подаден от бившата приятелка на Дейвис, Кортни Росел, обвинява боксьора в побой, побой при утежняващи вината обстоятелства, незаконно лишаване от свобода, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес.

Дейвис е обвинен, че е нахлул на работното място на Росел – джентълменски клуб в Маями, където тя работи като сервитьорка, и я е нападнал. Росел твърди, че Дейвис я е влачил надолу по стълбище, през кухнята и след това я е извел през задния изход на клуба, където предполагаемото нападение е продължило.

Росел описва бурна връзка с Дейвис в продължение на няколко месеца, като обвинява боксьора в множество инциденти на домашно насилие, включително физическо насилие и душене. В иска се посочва, че Росел страда от посттравматичен стрес в резултат на многобройните инциденти с Дейвис и живее в постоянен страх след многократните нападения.

Към момента не са повдигнати наказателни обвинения във връзка с този инцидент.

Въпреки че това е гражданско дело, Дейвис е имал множество проблеми със закона в миналото, включително няколко ареста, свързани с домашно насилие. Най-скорошният инцидент е от 2025 г., когато Дейвис е арестуван за предполагаемо нападение над тогавашната си приятелка, като е обвинен, че ѝ е ударил шамар и я е ударил в задната част на главата.

В крайна сметка обвиненията са свалени, след като жертвата отказва да го съди. Тези последни обвинения от гражданския иск сега карат MVP да разследва ситуацията, докато до планирания мач на Пол срещу Дейвис остават по-малко от две седмици.

