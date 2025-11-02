Сделката за мач между Райън Гарсия и Марио Бариос е близо до финализиране за началото на 2026 г.

Райън Гарсия отново е насочил поглед към световна титла, този път срещу Марио Бариос.

Изглежда, че Райън Гарсия отново ще се опита да спечели първата си световна титла в професионалния бокс. Според Майк Копингер от The Ring, Гарсия е близо до споразумение за мач срещу носителя на титлата на WBC в полусредна категория Марио Бариос, който се очаква да се проведе през „първото тримесечие“ на 2026 г.

Гарсия (24-2, 20 нокаута) постигна невероятен успех по отношение на натрупването на последователи в социалните мрежи и изграждането на лична марка, но постиженията му на ринга до момента не отговарят на нивото на неговата слава. Дори най-голямата му победа, тази над Девин Хейни през април 2024 г., беше отменена, след като той даде положителна допинг проба. В последния си мач Гарсия изглеждаше немотивиран и апатичен при изненадващата загуба от Роли Ромеро.

Въпреки това, 27-годишният боксьор е известен и все още генерира приходи, а Бариос (29-2-2, 18 нокаута) се нуждае от съперник. В последния си двубой той завърши наравно с 46-годишния Мани Пакиао, а преди това записа равенство и с Абел Рамос, който през цялата си кариера е бил на ръба на елита. Към момента, в който се изправи срещу Гарсия, е напълно възможно нито един от двамата да не е печелил мач от близо две години, но въпреки това ще се бият за престижна световна титла.

Ако и двамата покажат най-доброто от себе си, това може да се окаже наистина добър мач. Нито един от тях обаче не е изглеждал особено убедително напоследък и е невъзможно да се предвиди коя версия на Райън Гарсия ще се появи на ринга.