Обрадович за Джаред Бътлър: Ще му трябва време да се адаптира

Треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович определи като предизвикателство мача от петия кръг на Адриатическата лигаа срещу Спартак Суботица, като коментира и новото попълнение на отбора - пойнт гарда Джаред Бътлър, играещ на позицията на българския национал Коди Милър-Макинтайър.
В дебюта си в Евролигата срещу Макаби Тел Авив тази седмица Бътлър игра две минути и половина, като направи по една неуспешна стрелба за две и три точки, една грешка и два фаула.
Милър-Макинтайър лидер по асистенции в Евролигата след осмия кръг
"Освен че искаме победа, трябва да работим и да интегрираме новия играч в нашата система. В събота той направи първата си нормална тренировка с отбора, ще му трябва време да се адаптира", заяви треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович пред официалния уебсайт на клуба.
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата
"Изпитваме абсолютно уважение към отбора на Спартак. Те победиха Будучност в Подгорица, играят изключително добре, имат, както се казва, "начало и край" в играта си и са отлично ръководени от треньора Влада Йованович", добави Обрадович.
Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.
Снимки: Imago