Джошуа Буатси надделя над Зак Паркър в хаотичен мач в Манчестър

Малцина биха завидели на тримата съдии край ринга – Маркъс Макдонъл, Гжегож Моленда и Салвадор Салва – натоварени със задачата да оценят изключително хаотичния 10-рундов двубой в полутежка категория между Джошуа Буатси и Зак Паркър.

След 10 рунда те присъдиха победата на Буатси с резултат 96-94, 96-94 и 95-95, което изненада мнозина, но всъщност разочарова единствено Паркър и неговия екип.

В действителност двубоят беше твърде разхвърлян, за да може някой от двамата боксьори да претендира за доминация. Началото беше добро за Паркър, който с чист ляв ъперкът изби протектора на Буатси още в първия рунд, а във втория и третия демонстрира ефективно движение.

Скоро обаче мачът се превърна в тактика на бавене от страна на Паркър и нарастващо раздразнение от страна на Буатси. Паркър многократно следваше остри контри или добра работа в тялото с клинчове, изчаквайки рефера Майкъл Александър да ги раздели. В началото това изглеждаше като разумна тактика за неутрализиране на фаворита, но не след дълго постоянните задържания и падания на Паркър на пода започнаха да изпитват търпението както на Александър, така и на феновете в манчестърската „Co-op Live Arena“.

Въпреки това, в продължение на четири рунда Паркър изглеждаше, че изпълнява добре своя план. В четвъртия рунд той дори започна да пласира няколко точни къси десни крошета в главата на Буатси и изглеждаше, че създава проблеми на бронзовия олимпийски медалист от 2016 г.

С навлизането в петия рунд обаче се забеляза значителен спад в активността на Паркър, който все по-често прибягваше до задържане и бавене на играта. Това накара треньора му, Ерол Джонсън, да му каже в края на рунда: „Не се затваряй в черупката си сега!“

Последва още един безличен рунд, шестият, след който техният местен съперник Уили Хъчинсън определи мача като „ужасен“, когато беше попитан за мнението си от Дев Сани от DAZN. Хъчинсън, който никога не си мери думите, добави: „Ще направя това интервю с теб и след това се прибирам вкъщи.“

Ако е удържал на думата си, Хъчинсън не е пропуснал много. Към седмия рунд Буатси вече видимо се насилваше да изтръгне някакво представяне от себе си, а осмият рунд, в който нито един от двамата не направи нищо запомнящо се, беше един от най-слабите, виждани на британски ринг тази година.

За щастие, нещата се оживиха леко в десетия рунд, но в края на двубоя никой в залата не подкрепяше бурно когото и да било от двамата. За съжаление, това беше просто такъв мач. Въпреки оспорвания характер и противоречивите съдийски карти, малцина от присъствалите на двубоя между Буатси и Паркър ще настояват за реванш. Още по-малко ще изберат да го гледат, ако такъв бъде организиран.

„Трябва да призная, че не беше най-доброто ми представяне“, каза Буатси, вече с актив 20-1 (13 нокаута), под звуците на освирквания. „Но какво правят шампионите? Те печелят на всяка цена.“

„Не знам какъв е този стил“, коментира той тактиката на Паркър. „Продължаваш да задържаш и да падаш на пода. Как можеш да правиш това и да твърдиш, че си спечелил мача?“

В много отношения, въпреки че трите съдийски карти сочат друго, никой не напусна залата в Манчестър с усещането за победител.

В подгряващите мачове боксьорът в лека-тежка категория от Манчестър Линдън Артър неутрализира европейския шампион Брадли Риа в рамките на 12 рунда. Въпреки че беше пратен в нокдаун от ляво кроше във втория рунд, Артър се съвзе и се върна в мача благодарение на впечатляващ ляв прав и още по-впечатляваща работа с крака. Макар двубоят да беше динамичен в началото, Артър скоро намери мярката на Риа, 21-2 (10 нокаута), и в крайна сметка го контролира, за да спечели с резултат 115-113, 115-112 и 114-114. С тази победа Артър, вече с актив 25-3 (16 нокаута), става новият европейски шампион в лека-тежка категория.