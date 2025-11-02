Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Торнео Betano, Аржентина
  Четири нови мача от 14-ия кръг в Торнео Betano Клаусура

Четири нови мача от 14-ия кръг в Торнео Betano Клаусура

  • 2 ное 2025 | 05:50
  • 281
  • 0
Четири нови мача от 14-ия кръг в Торнео Betano Клаусура

В нощта на 1-ви срещу 2-ри ноември (събота срещу неделя) се изиграха нови четири срещи от 14-ия кръг на аржентинската Торнео Betano Клаусура.

След тях все още нищо не е ясно около това кой точно ще играе в плейофите след редовния сезон, чийто край вече чука на вратата.

В първия мач за вечерта Алдосиви записа успех с 3:1 срещу тима на Индепендиенте Ривадавия. Головете за победителите отбелязаха Хусто Джани (4’), Биас Палавесио (59’) и Тобиас Сервера (69’), а за гостите се разписа Алекс Арсе (71’).

В следващия двубой Баркас Сентрал победи Архентинос Хуниорс с 2:0, като и двата гола в срещата отбеляза Факундо Бруера. Архентинос Хуниорс приключи мача в намален състав, след като в 25-ата минута Клаудио Браво получи директен червен картон.

В последния мач преди полунощ Велес Сарсфийлд отстъпи у дома срещу Талерес Корбода с минималното 0:1. Единственият гол в срещата отбеляза Матео Касерес (49’).

Индепендиенте стигна до победа срещу Атлетико Тукуман с класическото 3:0. Головете за победата отбелязаха Матиас Абалдо (25’), Габриел Авалос (30’) и Фелипе Лойола (55’). Гостите, освен с тежкото поражение, си тръгнаха и давайки свидни жертви, след като Игнасио Галван и Клевер Ферейра получиха червени картони. Второто изгонване доведе и до дузпа за домакините от Индепендиенте, която бе изпълнена от Авалос в 90-ата минута на срещата, но 11-метровият удар не успя да се оплете в мрежата.

