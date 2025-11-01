Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Якоб Маркстрьом продължи договора си с Ню Джързи Девилс

Якоб Маркстрьом продължи договора си с Ню Джързи Девилс

  • 1 ное 2025 | 19:53
  • 258
  • 0
Якоб Маркстрьом продължи договора си с Ню Джързи Девилс

Вратарят на Ню Джърси Девилс Якоб Маркстрьом продължи договора си с клуба за две години и за сумата от 12 милиона долара, обявиха от отбора от Националната хокейна лига (НХЛ).

Новата сделка започва през следващия сезон за 35-годишния Маркстрьом, който ще получава същата заплата от 6 милиона долара през настоящата кампания, както и в последната година от предишния си договор.

Роденият в Швеция Маркстрьом има средно 5.13 допуснати гола и 83.0% спасявания този сезон. Участник в Мача на звездите с Ванкувър през сезон 2019-2020 и два пъти сред първите пет в гласуването за "Везина Трофи", стражът е с баланс 243-214-63 и 24 "сухи" мрежи за 16 сезона в НХЛ с Флорида Пантърс, Ванкувър Канъкс, Калгари Флеймс и Ню Джърси Девилс.

