Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 680
  • 0

Спортистите често имат ритуали и талисмани, които са твърде лични, за да бъдат разкрити пред широката аудитория. Такъв е и случаят на една от големите звезди на Апоел Тел Авив Даниел Отуру. Американският баскетболист избра Sportal.bg, за да разкаже за пръв път историята на един от най-важните си ритуали, който изпълнява винаги преди мач.

Нашият екип забеляза, че на всеки мач центърът излиза с бяла лента с надписи на лявата си ръка. Затова решихме да разберем какво се крие зад това, кога е започнал да го прави и какво точно изписва върху тейпа, който увива около китката си.

"Израснал съм в църква. Моите родители бяха управници в църква и с този жест искам да покажа, че каквото и да правя, аз трябва да почитам Господ. Така че ... посланието, което пиша на ръката си е: "чрез Господ всичко е възможно". Също така пиша и инициалите на дъщеря си. Нейното име е Лайла Грейс. Слагам LG точно под посланието от Библията. Това пиша и правя."

Какво още сподели Отуру пред нашата камера, вижте във видеото!

Снимки: Борислав Трошев

