Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България ще участва с 12 състезатели на Балканското по спортна гимнастика в Задар

България ще участва с 12 състезатели на Балканското по спортна гимнастика в Задар

  • 31 окт 2025 | 16:13
  • 348
  • 0
България ще участва с 12 състезатели на Балканското по спортна гимнастика в Задар

12 български състезатели ще участват на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 3 до 6 ноември в хърватския град Задар.

В надпреварата ще се включат гимнастици в три възрастови групи при младежите (12-13, 14-15 и 16-17 години) и три при девойките (10-11, 12-13 и 14-15 години). Форматът на състезанието предвижда участие на двама състезатели от всяка група, като за отборното класиране се взимат трите най-добри оценки.

Българският отбор е съставен от: Михаил Божанин (ЦСКА), Павел Попов (ЦСКА), Борис Караджинов (ЦСКА), Радослав Чаушев (ГСК Интерком Груп Черноморски юнак), Борислав Жеков (ГСК Интерком Груп Черноморски юнак), Наско Миков (Пирин Благоевград 2011, Деа Митрева (Стрийт Уоркаут България), Виана Гълъбова (Стрийт Уоркаут България), Биляна Банева (Левски-Спартак), Валерия Хинкова (Левски-Спартак), Кристин Кръстева (Юнак) и Ива Димитрова (Левски-Спартак).

В треньорския щаб са Иван Танкушев, Йордан Рангелов, Филип Янев и Димитринка Алексиева, а от българска страна съдиите ще бъдат Александър Марков и Милена Мавродиева, съобщават от БФ Гимнастика.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Роден в София руски гимнастик е бил подкрепян от българския отбор на Световното

Роден в София руски гимнастик е бил подкрепян от българския отбор на Световното

  • 29 окт 2025 | 13:02
  • 7462
  • 4
Симона Пейчева отново с  покана от Алина Кабаева за турнира “Небесна грация“

Симона Пейчева отново с  покана от Алина Кабаева за турнира “Небесна грация“

  • 28 окт 2025 | 14:08
  • 10775
  • 3
Весела Димитрова празнува 50-годишен юбилей

Весела Димитрова празнува 50-годишен юбилей

  • 28 окт 2025 | 12:47
  • 7242
  • 4
Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

Направиха пункция на Валентина Георгиева, в петък евентуално и ЯМР

  • 27 окт 2025 | 14:47
  • 2996
  • 1
Даниел Маринов спечели бронзов медал на финала на успоредка

Даниел Маринов спечели бронзов медал на финала на успоредка

  • 25 окт 2025 | 16:20
  • 895
  • 2
Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

Силен старт за Ева Брезалиева и Сияна Алекова на турнира в Дубай

  • 24 окт 2025 | 22:23
  • 1181
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 0:0 Вихрен

Фратрия 0:0 Вихрен

  • 31 окт 2025 | 17:30
  • 2121
  • 2
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 18500
  • 4
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 18805
  • 16
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 39811
  • 173
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 2861
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 25235
  • 25