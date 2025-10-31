Настоящият световен шампион T1 се измъчи, но надхитри Anyone's Legend и ще играе полуфинали на Worlds

Популярни
Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  • 31 окт 2025 | 14:40
  • 271
  • 1
Настоящият световен шампион по League of Legends - T1, част от който е легендата Faker, продължава да се бори за пореден трофей от Worlds. Отборът от Южна Корея надигра китайския Anyone's Legend в последния четвъртфинал от турнира.

Това се случи в един зрелищен сблъсък, продължил до максималните пет изиграни карти. Двата отбора безспирно си разменяха точки, но в решаващата среща по-добрата стратегия на Faker и компания компенсира за ниското количество елиминации и им спечели целия двубой.

През уикенда престои да се изиграят полуфиналните срещи, които ще противопоставят най-добрите тимове от Южна Корея и Китай. В събота Gen.G ще срещне KT Rolster, а в неделя T1 ще мери сили с Top Esports. За AL пък остана наградата от 300 000 долара.

Снимка: LoL Esports

