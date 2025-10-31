Орландо прекъсна серия от четири загуби с победа над Шарлът

Франц Вагнер вкара 21 точки, а Орландо Меджик победи Шарлът Хорнетс като гост със 123:107 и прекъсна негативната си серия от четири поредни загуби в НБА.

Вагнер беше под въпрос заради контузия на лявата пета преди мача, но започна като титуляр.

Паоло Банкеро добави добави 18 точки, девет борби и девет асистенции за „магьосниците“, които водеха с цели 20 точки при втората си победа за сезона.

Franz Wagner from deep pic.twitter.com/DMKoFuqK1s — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 31, 2025

ЛаМело Бол записа 17 точки и 13 асистенции за „стършелите“, което е третият му дабъл-дабъл за сезона.

Бол беше глобен с 35 000 долара от НБА по-рано през деня за среден пръст към съдията в последната четвърт при загубата от Маями със 144:117 във вторник вечер. Бол има средно по 26,3 точки, 9,5 асистенции и 8,3 борби този сезон.

Шарлът започна с трима новобранци за първи път в историята си - Кон Кнюпел, Сион Джеймс и Райън Калкбренър. Кнюпел, който вкара 16 тройки в първите си четири мача и имаше пет при загубата от Маями, беше ограничен до само един успешен изстрел от далечно разстояние от Орландо.

Орландо поведе с 53:40 7:04 минути преди края на първото полувреме след кош на Дезмънд Бейн и водеше със 71:58 на почивката. Калкбренер доведе Шарлът до 83:76 5:11 минути преди края на третата четвърт. Майлс Бриджис доближи “стършелите” още повече, вкарвайки за 88-85, а Орландо водеше с 92:85 в началото на последния период. Тройка на Тристан да Силва увеличи преднината на Орландо до 104:87.

Миналия сезон Орландо спечелиха и четирите си срещи с Шарлът.

