Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Орландо прекъсна серия от четири загуби с победа над Шарлът

Орландо прекъсна серия от четири загуби с победа над Шарлът

  • 31 окт 2025 | 10:20
  • 238
  • 0
Орландо прекъсна серия от четири загуби с победа над Шарлът

Франц Вагнер вкара 21 точки, а Орландо Меджик победи Шарлът Хорнетс като гост със 123:107 и прекъсна негативната си серия от четири поредни загуби в НБА.

Вагнер беше под въпрос заради контузия на лявата пета преди мача, но започна като титуляр.

Паоло Банкеро добави добави 18 точки, девет борби и девет асистенции за „магьосниците“, които водеха с цели 20 точки при втората си победа за сезона.

ЛаМело Бол записа 17 точки и 13 асистенции за „стършелите“, което е третият му дабъл-дабъл за сезона.

Бол беше глобен с 35 000 долара от НБА по-рано през деня за среден пръст към съдията в последната четвърт при загубата от Маями със 144:117 във вторник вечер. Бол има средно по 26,3 точки, 9,5 асистенции и 8,3 борби този сезон.

Шарлът започна с трима новобранци за първи път в историята си - Кон Кнюпел, Сион Джеймс и Райън Калкбренър. Кнюпел, който вкара 16 тройки в първите си четири мача и имаше пет при загубата от Маями, беше ограничен до само един успешен изстрел от далечно разстояние от Орландо.

Орландо поведе с 53:40 7:04 минути преди края на първото полувреме след кош на Дезмънд Бейн и водеше със 71:58 на почивката. Калкбренер доведе Шарлът до 83:76 5:11 минути преди края на третата четвърт. Майлс Бриджис доближи “стършелите” още повече, вкарвайки за 88-85, а Орландо водеше с 92:85 в началото на последния период. Тройка на Тристан да Силва увеличи преднината на Орландо до 104:87.

Миналия сезон Орландо спечелиха и четирите си срещи с Шарлът.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

  • 31 окт 2025 | 09:23
  • 224
  • 0
Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 09:19
  • 1261
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 3597
  • 0
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 3767
  • 3
Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 01:30
  • 1046
  • 0
Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

  • 30 окт 2025 | 23:50
  • 6975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 13888
  • 2
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 3767
  • 3
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 2140
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 3597
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 8181
  • 1
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 25212
  • 68