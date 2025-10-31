Райън Ролинс вкара рекордните си 32 точки за победата на Милуоки над Голдън Стейт

Райън Ролинс вкара рекордните в кариерата си 32 точки при успеха на Милуоки Бъкс над гостуващия Голдън Стейт Уориърс със 120:110 в най-вълнуващия мач от програмата на Националната баскетболна асоциация тази нощ.

Силната игра на 23-годишния плеймейкър направи незабележимо отсъствието на суперзвездата на "елените" Янис Адетокунбо, който получи почивка заради проблем в коляното.

Ryan Rollins was magnificent tonight.



32 PTS | 8 AST | 5 3PM | 71% 3FG pic.twitter.com/jZXrHo3NJ1 — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 31, 2025

Ролинс вкара при пет от седемте си стрелби от далечна дистанция и при 13 от всичките си 21 шута от игра, с което бе с основна заслуга за четвъртата победа на домакините от началото на сезона. Седем от останалите играчи на Милуоки също достигнаха до двуцифрен актив, като с най-много от тях завърши центърът Майлс Търнър, който реализира 17.

За състава на Голдън Стейт, който допусна едва втора загуба през сезона, Стеф Къри вкара 27 точки, Джонатан Куминга прибави 24, а Джими Бътлър направи "дабъл-дабъл" от 23 точки и 11 борби.

