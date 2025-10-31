Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Райън Ролинс вкара рекордните си 32 точки за победата на Милуоки над Голдън Стейт

Райън Ролинс вкара рекордните си 32 точки за победата на Милуоки над Голдън Стейт

  • 31 окт 2025 | 09:33
  • 141
  • 0
Райън Ролинс вкара рекордните си 32 точки за победата на Милуоки над Голдън Стейт

Райън Ролинс вкара рекордните в кариерата си 32 точки при успеха на Милуоки Бъкс над гостуващия Голдън Стейт Уориърс със 120:110 в най-вълнуващия мач от програмата на Националната баскетболна асоциация тази нощ.

Силната игра на 23-годишния плеймейкър направи незабележимо отсъствието на суперзвездата на "елените" Янис Адетокунбо, който получи почивка заради проблем в коляното.

Ролинс вкара при пет от седемте си стрелби от далечна дистанция и при 13 от всичките си 21 шута от игра, с което бе с основна заслуга за четвъртата победа на домакините от началото на сезона. Седем от останалите играчи на Милуоки също достигнаха до двуцифрен актив, като с най-много от тях завърши центърът Майлс Търнър, който реализира 17.

За състава на Голдън Стейт, който допусна едва втора загуба през сезона, Стеф Къри вкара 27 точки, Джонатан Куминга прибави 24, а Джими Бътлър направи "дабъл-дабъл" от 23 точки и 11 борби.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

  • 31 окт 2025 | 09:23
  • 124
  • 0
Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

Тъндър разгромиха Уизардс, записвайки шеста поредна победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 09:19
  • 606
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 2610
  • 0
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 2703
  • 2
Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

Треньорът на Барселона предупреди играчите да са предпазливив в мача срещу Партизан от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 01:30
  • 986
  • 0
Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

Ето какво се случи по терените на Евролигата тази вечер

  • 30 окт 2025 | 23:50
  • 6891
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 38398
  • 40
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 2703
  • 2
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 1585
  • 0
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

  • 30 окт 2025 | 23:28
  • 6347
  • 0
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 23253
  • 65
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 102527
  • 23