Вход / Регистрирай се
Българин ще стъпи в ММА битка в САЩ

  • 30 окт 2025 | 16:25
Българин ще се бие на ММА галата на бившия шампион на UFC в лека категория Антъни Петис - Anthnoy Pettis Fighting Championship (APFC) на 2-ри ноември в САЩ. Събитието ще ве проведе в Милуоки и в една от битките на APFC 20 ще участва 20-годишният Владимир Каракашев, който ще оглави аматьорските срещи, които предхождат професионалните битки от турнира.

За предстоящия двубой Владимир е категоричен за тактиката:

„Моят опонент е американец, Лемар Брукс. Има добър кикбокс, но борбата му не е нещо специално. Планирам да го боря и да играя боксир - два неща, които вярвам, че ще му е трудно да спре.Искам да съм първият български UFC шампион, и да издигна цяла България и моя нация", заяви българинът от Чикаго за mma.bg

