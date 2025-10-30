МОК и Саудитска Арабия прекратиха обявеното 12-годишно партньорство в областта на електронните спортове

Международният олимпийски комитет (МОК) и Саудитска Арабия прекратиха обявеното 12-годишно партньорство в областта на електронните спортове само след година, разделяйки се, за да разработват отделни проекти, съобщиха от МОК, цитирани от агенция "Ройтерс".

Две години преди първите Олимпийски игри по електронни спортове да се проведат в Рияд, от МОК информираха, че след дискусии със Саудитския олимпийски и параолимпийски комитет партньорството се прекратява 14 месеца след обявяването на 12-годишен договор по време на Олимпийските игри в Париж през 2024-а.

"Наскоро двете страни и Фондацията на Световното първенство по електронни спортове преразгледаха тази инициатива", се казва в изявление на МОК и още: "Те взаимно се съгласиха, че ще прекратят сътрудничеството си по отношение на Олимпийските игри по електронни спортове. В същото време и двете страни са ангажирани да преследват собствените си амбиции в областта на електронните спортове по различни пътища."

МОК проучва електронните спортове от няколко години, като сформира специална комисия, която да намери възможности за привличане на по-младото поколение, занимаващо се с игри.

С традиционната си застаряваща аудитория, управителният орган се опитва да обвърже по-млади потенциални фенове на Олимпийските игри и се надяваше, че партньорството със Саудитска Арабия в тази област ще осигури необходимия тласък, предвид спортните амбиции на страната.

Саудитска Арабия инвестира милиарди долари в спортни събития, включително футбол, Формула 1, бокс и голф, но критици обвиняват страната заради нарушенията на човешките права.

Кралството, което ще бъде домакин на Световното първенство по футбол през 2034 година и има амбиции да организира Летни олимпийски игри, отрича обвиненията.

"МОК, от своя страна, ще разработи нов подход към Олимпиада по електронни спортове... и ще се стреми към нов модел на партньорство. Този подход ще бъде шанс за по-добро съобразяване на подобен форум с дългосрочните амбиции на олимпийското движение и за по-широко разпространение на възможностите с цел провеждане на първите такива Игри възможно най-скоро", се казва още в позицията на Международния олимпийски комитет.