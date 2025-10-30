Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. МОК и Саудитска Арабия прекратиха обявеното 12-годишно партньорство в областта на електронните спортове

МОК и Саудитска Арабия прекратиха обявеното 12-годишно партньорство в областта на електронните спортове

  • 30 окт 2025 | 15:33
  • 373
  • 0
МОК и Саудитска Арабия прекратиха обявеното 12-годишно партньорство в областта на електронните спортове

Международният олимпийски комитет (МОК) и Саудитска Арабия прекратиха обявеното 12-годишно партньорство в областта на електронните спортове само след година, разделяйки се, за да разработват отделни проекти, съобщиха от МОК, цитирани от агенция "Ройтерс".

Две години преди първите Олимпийски игри по електронни спортове да се проведат в Рияд, от МОК информираха, че след дискусии със Саудитския олимпийски и параолимпийски комитет партньорството се прекратява 14 месеца след обявяването на 12-годишен договор по време на Олимпийските игри в Париж през 2024-а.

"Наскоро двете страни и Фондацията на Световното първенство по електронни спортове преразгледаха тази инициатива", се казва в изявление на МОК и още: "Те взаимно се съгласиха, че ще прекратят сътрудничеството си по отношение на Олимпийските игри по електронни спортове. В същото време и двете страни са ангажирани да преследват собствените си амбиции в областта на електронните спортове по различни пътища."

МОК проучва електронните спортове от няколко години, като сформира специална комисия, която да намери възможности за привличане на по-младото поколение, занимаващо се с игри.

С традиционната си застаряваща аудитория, управителният орган се опитва да обвърже по-млади потенциални фенове на Олимпийските игри и се надяваше, че партньорството със Саудитска Арабия в тази област ще осигури необходимия тласък, предвид спортните амбиции на страната.

Саудитска Арабия инвестира милиарди долари в спортни събития, включително футбол, Формула 1, бокс и голф, но критици обвиняват страната заради нарушенията на човешките права.

Кралството, което ще бъде домакин на Световното първенство по футбол през 2034 година и има амбиции да организира Летни олимпийски игри, отрича обвиненията.

"МОК, от своя страна, ще разработи нов подход към Олимпиада по електронни спортове... и ще се стреми към нов модел на партньорство. Този подход ще бъде шанс за по-добро съобразяване на подобен форум с дългосрочните амбиции на олимпийското движение и за по-широко разпространение на възможностите с цел провеждане на първите такива Игри възможно най-скоро", се казва още в позицията на Международния олимпийски комитет.

Следвай ни:

Още от eSports

Top Esports остави Европа без надежди за Worlds 2025

Top Esports остави Европа без надежди за Worlds 2025

  • 30 окт 2025 | 14:29
  • 328
  • 0
OG се раздели с пореден състав в Dota 2

OG се раздели с пореден състав в Dota 2

  • 30 окт 2025 | 11:24
  • 403
  • 0
Отборът на 500 записа загуба в началото на поредното издание на CCT

Отборът на 500 записа загуба в началото на поредното издание на CCT

  • 29 окт 2025 | 17:46
  • 659
  • 0
KT Rolster безмилостно прекърши надеждите на CFO и се класира за полуфиналите на Worlds

KT Rolster безмилостно прекърши надеждите на CFO и се класира за полуфиналите на Worlds

  • 29 окт 2025 | 12:22
  • 598
  • 0
FlyQuest обяви новия си треньор по Counter-Strike

FlyQuest обяви новия си треньор по Counter-Strike

  • 29 окт 2025 | 11:12
  • 734
  • 0
Sentinels ще заложи на млад талант при рокадата в състава си

Sentinels ще заложи на млад талант при рокадата в състава си

  • 29 окт 2025 | 09:30
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

  • 30 окт 2025 | 16:30
  • 8357
  • 4
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 41966
  • 67
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 37022
  • 54
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 21798
  • 35
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 11006
  • 39
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 15593
  • 26