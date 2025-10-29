Облик Севил разкри повратния момент, който му е дал увереност да победи Ноа Лайлс и Кишейн Томпсън в Токио

Облик Севил обясни кога е осъзнал, че му е писано да спечели златния медал в спринта на 100 метра за мъже на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Ямаецът шокира конкуренцията, за да грабне титлата с личен рекорд от 9.77 секунди, изпреварвайки Кишейн Томпсън и Ноа Лайлс, които завършиха съответно втори и трети с времена 9.82 и 9.89 секунди.

Подготовката на настоящия световен шампион започва по-рано през сезона, но той се сблъсква с проблем, който успява да преодолее. Именно това се оказва достатъчно доказателство, че е предопределен да спечели златния медал.

Облик Севил пропусна да спечели медал на Световното първенство по лека атлетика през 2022 г. в Юджийн, Орегон, и на това през 2023 г. в Будапеща, Унгария, където завърши четвърти. Той обаче не беше готов да допусне повторение на този сценарий в Токио, Япония.

В интервю пред Ато Болдън Облик Севил обясни, че е усетил проблем по време на загрявката си на националните квалификации и е споменал за това на своя терапевт. След кратка процедура и няколко спринта той повярвал, че е готов за състезанието.

Когато обаче застанал на старта, внезапно усетил остра болка в задното бедро и осъзнал, че ако напъне, рискува сериозна контузия. Това го накарало да сигнализира за помощ.

Севил призна, че в този момент е бил завладян от страха да не пропусне шанса си да се състезава на световната сцена. Единственият му фокус бил да си осигури място в отбора на Ямайка, а не конкретно класиране.

"Вдигнах ръка и едно нещо ми мина през ума: "Ако не успея тук, няма да бягам на Световното“. Емоциите започнаха да надделяват и мислех само за това да вляза в националния отбор. В онзи момент не мислех за позиция или нещо друго. Мислех само да попадна в топ три на ямайския национален отбор“, сподели Облик Севил.

Спринтьорът призна, че ситуацията е била още по-тежка, защото е чувствал, че е пристигнал в отлична форма. След като вдигнал ръка в знак на проблем, той казал на длъжностните лица, че не смята, че може да продължи.

Новият световен шампион добави, че това, което в крайна сметка му е позволило да се върне на стартовата линия, е била кратката почивка, когато негов съперник се оттеглил за вода, а той успял да получи помощ за бедрото си.

По време на тази пауза останалите атлети също се възползвали, за да се хидратират, което му спечелило достатъчно време да се възстанови и да се подготви за нов опит.

"Мисля, че това, което ми позволи да бягам в това състезание, беше, че Кишейн отиде за вода, докато аз отидох отзад, за да ми разтрият задното бедро. Мисля, че беше една жена“, сподели той. "Когато бях там, всички атлети се събраха, защото щяха да се дехидратират от нерви. Всички се събраха и пиха вода, което ми даде време да се върна.“

Облик Севил разказа, че когато се върнал на стартовата линия, е знаел, че мнозина в тълпата се съмняват дали трябва да продължи, но той избрал да остане спокоен и просто да реагира на стартовия сигнал.

Той обясни, че е успял да стартира добре, макар и не толкова рязко, колкото му се е искало, и бързо е осъзнал, че дискомфортът, който чувства, е реален, а не реакция, породена от нерви.

Единствената му мисъл била да си осигури място в отбора. След като осъзнал, че е постигнал тази цел въпреки физическото си състояние, той придобил увереност, че ако е напълно здрав на Световното първенство, ще бъде способен да победи.

"Когато осъзнах какво съм направил и какво чувствах, защото не беше шега. Не беше и паническа атака, защото всичко, за което мислех, беше да вляза в този отбор. И когато осъзнах какво чувствам и влязох в отбора предвид състоянието на тялото ми, си казах: "Добре, ако съм здрав на първенството, няма да загубя“, сподели Облик Севил.

На ямайските квалификации Облик Севил завърши втори с 9.83 секунди зад Кишейн Томпсън, който записа нов личен рекорд от 9.75 секунди. Акийм Блейк допълни подиума с време 9.88 секунди.

Снимки: Gettyimages