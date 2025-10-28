Зрелищно корейско дерби класира Gen.G на полуфиналите на Worlds

Популярни
Вход / Регистрирай се
  28 окт 2025
Днес започна плейофната фаза на Световното по League of Legends - Worlds 2025. Начало на елиминациите постави вълнуващо дерби на два южнокорейски хегемона в лицето на Gen.G и Hanwha Life, което "тигрите" спечелиха с 3:1.

Gen.G съумя да поведе с две игри, спечелвайки най-дългата игра на Worlds от 2019 г. насам, но след това от HLE успяха да се върнат в мача. Това обаче не продължи дълго, тъй като фаворитите от Gen.G сложиха последната точка в схватката.

Така "тигрите" очакват на полуфинал победителя от двойката KT Rolster – CTBC Flying Oyster, а за HLE остава наградата от 300 000 долара. Именно KT и CFO ще мерят сили утре, като двубоят е с начален час 9:00 часа.

Снимка: LoL Esports

