A1 Gaming League стартира през ноември с турнири по League of Legends, EAFC 26 и Counter-Strike 2

След рекордно успешен сезон през 2024–2025 година, най-голямата българска лига за електронни спортове – A1 Gaming League се завръща с нов сезон. Трите водещи дисциплини – League of Legends, EAFC 26 и Counter-Strike 2 – ще предложат общ награден фонд от 70 000 лева, като турнирът по CS2 ще разпредели най-големия награден фонд за единично състезание в историята на лигата – 30 000 щатски долара.

League of Legends – старт на 8 ноември:



Първият турнир от новия сезон започва на 8 ноември, като ще включва шест квалификационни турнира, в които отборите ще събират точки за класиране в плейофите. Всяка събота и неделя между 8 и 23 ноември ще се играе по един турнир. Квалификациите вече са отворени.



Осемте най-добри тима в класирането по точки ще продължат към финалната фаза през уикенда 6–7 декември, когато ще стане ясно името на първенеца на България по League of Legends и носител на отличието A1 Gaming League шампион. Наградният фонд за League of Legends турнира е 10 000 лева, като форматът дава възможност за участие на водещите български състезатели в света на играта.

eFirst League – официалният EAFC 26 шампионат на България:



След впечатляващия предишен сезон, в който 16-годишният Алихан "RBLZ_Alihan" Хаджи спечели титлата за Лудогорец, eFirst League се завръща, за да открие следващия шампион на България по електронен футбол.



Квалификациите ще се проведат в 16 дни през ноември и декември, като всеки отбор от Първа лига ще има свой специален ден, в който желаещите ще могат да се борят да защитават цветовете на любимия си тим. Записването ще става в специална секция на сайта на лигата.



Първата квалификация е още този уикенд – 1 ноември 2025. След тях ще последват жребий и групова фаза през март и април 2026 година – шест състезателни дни, всеки петък, в серия "всеки срещу всеки", започвайки от 13 март.



Финалният LAN уикенд ще се проведе на 25–26 април. Наградният фонд за сезона е 10 000 лева, а победителят ще спечели и квота за международните квалификации на EA SPORTS FC Pro Play Ins.

Counter-Strike 2 – най-големият награден фонд за единичен турнир в историята на лигата:



През януари 2026 година стартира и най-силният и популярен турнир в портфолиото на A1 Gaming League – битката за Counter-Strike 2 титлата. След като миналият сезон достигна до повече от 500 000 фенове в България и Европа, сега турнирът ще предложи най-големия награден фонд за единичен турнир в историята на лигата – 30 000 долара. Участие ще вземат едни от най-силните състави в Европа, а форматът ще включва Swiss Stage с 16 поканени отбора. Тези, които достигнат до 3 победи ще се класират за плейофите, където още осем състава ще се включат директно в елиминационната фаза.



Сезонът ще продължи от 9 януари до 15 март, а зрителите ще могат да проследят всички мачове онлайн в каналите на A1 Gaming League.

Новият сезон на A1 Gaming League ще се реализира с генералната подкрепа на SAMSUNG и A1. Около 200 състезатели ще се включат в турнирите, което е възможно, благодарение на технологичните партньори на лигата Lenovo и TP-Link. Сред партньорите на A1 Gaming League отново са Monster Energy и PC Shop, които заедно с останалите партньори ще осигурят и много изненади за зрителите. С всяка следваща година A1 Gaming League продължава да утвърждава България на картата на европейския eSports.



През изминалия сезон лигата постигна рекордни резултати – над 500 000 уникални зрители онлайн, повече от 70 000 лева раздадени награди и участие на някои от най-разпознаваемите европейски организации и български състезатели. Над 30 интервюта с професионални играчи и треньори бяха заснети и публикувани, в името на това онлайн общността да продължи да нараства.



Новият сезон обещава да продължи това развитие – с още по-добра продукция, международни участници и професионално излъчване, подготвено от KEYCOM и A1 България.