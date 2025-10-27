Популярни
  Призьори на Държавното по прескачане на препятствия

Призьори на Държавното по прескачане на препятствия

  • 27 окт 2025 | 13:01
Над 140 коня и техните ездачи от цялата страна премериха сили в четири категории на Държавният шампионат по прескачане на препятствия, който се състоя конна база „Фригопан“ в Царацово от 24 до 26 октомври.

Шампион на България в Клас Т стана Елиза Чолакова с кон Янник РЅ (ККС Примекс Спорт Хорсис), следвана от Милко Кочев с кон Карино (ККС Пълдин) и Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес (ККС Студенец).

Ето и призьорите в челната тройка на всяка категория:

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Клас Т

1. Елиза Чолакова с кон Янник РЅ (ККС ПРИМЕКС СПОРТ ХОРСИС)

2. Милко Кочев с кон Карино (ККС Пълдин)

3. Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес (ККС СТУДЕНЕЦ)

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Група Б

1. Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес (ЕК КОНКУР)

2. Павлин Ангелов с кон Команчи (ККС ХАН КРУМ - БУРГАС)

3. Лидия Желязкова с кон Солеро (ЕК КОНКУР)

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Аматьори - Категория А

1. Рая Данаилова с кобила Калистра (ККС ТРАКИЕЦ)

2. Милена Азманова с кобила Артемида (ККС КАН АСПАРУХ)

3. Христо Цветков с кон Картего (ЕК ЕКУИТА)

ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Аматьори - Категория Б

1. Диана Цветкова с кобила Екуита (Кадеса) (ЕК ЕКУИТА)

2. Елза Щосел с кон Корадино (ККС ТЕНЕВ И СИН)

3. Дария Гроцева с кон Кар де Приамос 2 (ККС Пълдин)

