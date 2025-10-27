Призьори на Държавното по прескачане на препятствия

Над 140 коня и техните ездачи от цялата страна премериха сили в четири категории на Държавният шампионат по прескачане на препятствия, който се състоя конна база „Фригопан“ в Царацово от 24 до 26 октомври.
Шампион на България в Клас Т стана Елиза Чолакова с кон Янник РЅ (ККС Примекс Спорт Хорсис), следвана от Милко Кочев с кон Карино (ККС Пълдин) и Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес (ККС Студенец).
Ето и призьорите в челната тройка на всяка категория:
ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Клас Т
1. Елиза Чолакова с кон Янник РЅ (ККС ПРИМЕКС СПОРТ ХОРСИС)
2. Милко Кочев с кон Карино (ККС Пълдин)
3. Антон Дацински с кобила Калианка Пи ес (ККС СТУДЕНЕЦ)
ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Група Б
1. Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес (ЕК КОНКУР)
2. Павлин Ангелов с кон Команчи (ККС ХАН КРУМ - БУРГАС)
3. Лидия Желязкова с кон Солеро (ЕК КОНКУР)
ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Аматьори - Категория А
1. Рая Данаилова с кобила Калистра (ККС ТРАКИЕЦ)
2. Милена Азманова с кобила Артемида (ККС КАН АСПАРУХ)
3. Христо Цветков с кон Картего (ЕК ЕКУИТА)
ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ Аматьори - Категория Б
1. Диана Цветкова с кобила Екуита (Кадеса) (ЕК ЕКУИТА)
2. Елза Щосел с кон Корадино (ККС ТЕНЕВ И СИН)
3. Дария Гроцева с кон Кар де Приамос 2 (ККС Пълдин)