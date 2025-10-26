Популярни
»
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Пет мача от НБА тази нощ

  • 26 окт 2025 | 01:15
  • 372
  • 0
В ранните часове на 26-и октомври (неделя) се играят пет мача от НБА на САЩ и Канада. Можете да наблюдавате развитието им на Sportal.bg.

Преди техния старт водач в Западната конференция е Сан Антонио Спърс (2-0), а на Изток води Милуоки Бъкс (2-0).

Програмната схема  откриват Орландо Меджик и Чикаго Булс в 2:00 часа българско време.

Половин час стартират още две срещи, като в единия от тях Атланта Хоукс играе срещу Оклахома Сити Тъндър.

Другият мач по същото време е между Филаделфия 76ърс и Шарлът Хорнетс.

Половин час по-късно на паркета излизат Мемфис Гризлис и Индиана Пейсърс.

В 4:00 часа е и последният мач тази нощ. Там един срещу друг играят Денвър Нъгетс и Финикс Сънс.

