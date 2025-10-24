T1 и BLG оцеляха и ще се борят за място в плейофите на Worlds

Настоящите световни шампиони от T1 се спасиха от позорно изпадане още в началните етапи на настощото издание на Worlds по League of Legends, като същото сториха и Bilibili Gaming.

Днес се изиграха два двубоя в най-голямото първенство по заглавието, като сили премериха двойките Bilibili Gaming - Vivo Keyd Stars и T1 - 100 Thieves. В първата среща BLG съумя да спечели с 2:0, а във втората T1 успя да повтори успеха на китайския тим срещу "крадците".

По този начин Faker и компания, както и BLG, се наредиха сред съставите с актив от две победи и две загуби, докато VKS и 100T бяха елиминирани от шампионата с награда от по 125 000 долара.

Утре ще се проведат последните три срещи от Swiss фазата на тазгодишното издание на Worlds, за да се определят съответно последните три тима, които продължават, и трите - които отпадат.

ONE LAST CHANCE:



Your schedule for day 9 of the #Worlds2025 Swiss Stage! pic.twitter.com/J9VMW3BKGW — LoL Esports (@lolesports) October 24, 2025

Ето последните три мача от етапа:



CFO - FLY

BLG - TES

T1 - MKOI

Снимка: Riot Games