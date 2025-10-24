Популярни
Пашата: Херо е един от най-добрите треньори в България

  • 24 окт 2025 | 12:12
  • 273
  • 0
Пашата: Херо е един от най-добрите треньори в България

Легендата на Ботев Пловдив Атанас Пашев - Пашата разкри пред "Мач Телеграф" очакванията си за предстоящата среща на тима със Спартак Варна.

Той коментира и назначението на Димитър Димитров - Херо начело на отбора.

"Очаквам да стане един добър мач и дано да успеем да победим. Няма да е лек двубой, но вярвам, че момчетата ще дадат всичко от себе си и ще се опитат да вземат трите точки. Трябва да бъдат концентрирани и да се възползват от грешките на Спартак. След като Димитър Димитров поеме отбора, вярвам, че нещата ще изглеждат по-добре. Той е един невероятен специалист с огромен опит. Херо има много богата визитка и качества. Дано успее да стабилизира нещата. Димитров има много постижения и не е случайно, че Ботев Пд привлича именно него. Тези футболисти имат нужда от такъв треньор с опит. Дано именно той да е най-добрият вариант за нашия отбор. Дай Боже и футболистите да свикнат бързо с неговия начин на работа. Той има своя философия и визия за играта и това е нормално. Трябва да се раздават и в тренировките, за да се постигат необходимите резултати. Херо определено е много добър специалист и може да ги научи на много неща. Той е един от най-добрите треньори в България", коментира Пашата.

"В последно време все нещо малко не ни достига в мачовете. Така беше и срещу Славия. И късметът не е на наша страна. Имаше и напрежение преди мача. Сега със Спартак Варна се надявам да е различно и Ботев Пд да ликува", заяви Пашев.

