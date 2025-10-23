Юрич: Правим много неща правилно, но липсват головете

Иван Юрич призна, че в Аталанта са разочаровани от нулевото равенство със Славия (Прага) в Шампионска лига. Старши треньорът на тима от Бергамо изтъкна, че отборът още веднъж е направил много пропуски. Адемола Луукман, Никола Кръстович, Джанлука Скамака и Камалдин Сулемана не успяха да донесат победата на Аталанта, въпреки открилите се пред тях шансове.

„Мисля, че в последните два мача имахме 15 чисти голови положения по всякакъв начин – с глава, от контраатаки, с удари. От една страна, си щастлив, че създаваш толкова много шансове, защото това означава, че правиш нещо правилно, за да стигнеш до тези позиции. От друга, очевидно нещо не работи в завършващата фаза", каза Юрич.

Пропуските попречиха на Аталанта

„Просто е такъв период, трудно ни е да вкарваме голове. Трябва да мислим позитивно, защото когато създаваш толкова много положения, рано или късно ще ти потръгне. Основно съм разочарован за момчетата, феновете и клуба, защото правим толкова много неща на високо ниво, а не успяваме да ги оползотворим. Това ме натъжава", продължи специалистът.

„Мисля, че Скамака е голям талант, но той почти не е играл повече от година, така че ще отнеме време, за да достигне 100 процента от кондицията си. Съжалявам за Кръстович, който прави толкова много позитивни неща, но няма късмет с головете. Няма смисъл да мислим за миналото, трябва да се съсредоточим върху играчите, които имаме сега, а те всички са достатъчно талантливи, за да вкарват голове", сподели още Иван Юрич.

Снимки: Gettyimages