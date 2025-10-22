Новакът Юта Мамут продължава с чудесния си старт в НХЛ

Най-новият член на Националната хокейна лига Юта Мамут продължава с чудесния си старт на сезона и регистрира четвърта поредна победа. У дома "мамутите" се справиха с Колорадо Аваланш с 4:3 след продължение.

Победният гол падна само 33 секунди след началото на допълнителните пет минути и бе дело на Дилан Гюнтер.

Преди това домакините на два пъти повеждаха, но и веднъж трябваше да наваксват изоставане, след като Кейл Макар даде аванс от 1:0 на Колорадо в първия период.

Във втората част Ник Шмалц и Логан Крус обърнаха резултата в полза на Юта.

Джак Дрюри възстанови равенството за 2:2 само минута след старта на третата третина, а до края на редовното време двата тима си размениха и по още един гол чрез Михаил Сергачов за домакините и Мартин Некас за гостите, които все пак си тръгнаха с точка от Солт Лейк Сити.

В класирането Юта е на трета позиция в Централната дивизия с 10 точки от седем мача, а Колорадо е лидер с 12 пункта.