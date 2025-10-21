Gen.G Esports с мащабни промени в състава по VALORANT

Южнокорейската организация Gen.G Esports сподели за сериозно преструктуриране на своя VALORANT състав, освобождавайки четирима играчи - Ким "t3xture" Нара, Бьон "Munchkin" Санг-бом, Ким "Karon" Уон-те и Ким "Lakia" Джонг-мин.

𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐘𝐨𝐮, 𝐭𝟑𝐱𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐌𝐮𝐧𝐜𝐡𝐤𝐢𝐧, 𝐊𝐚𝐫𝐨𝐧, 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐚𝐤𝐢𝐚



As of today, Gen.G’s contracts with 't3xture' Nara Kim, 'Munchkin' Sangbeom Byun, 'Karon' Wontae Kim, and 'Lakia' Jongmin Kim have come to an end. We would like to extend our sincere appreciation… pic.twitter.com/Mj7C6NqHWZ — Gen.G Gold (@geng_gold) October 21, 2025

След промените в отбора ще останат само двама играчи от досегашния състав - Ash и Foxy9.

Миналата кампания за "тигрите" бе изпълнен с възходи и падения, като тимът пропусна да се класира за Masters в Банкок в началото на годината, но след това спечели второ място в Pacific Stage 1, което му осигури участие на Masters в Торонто.