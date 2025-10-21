Gen.G Esports с мащабни промени в състава по VALORANT

Южнокорейската организация Gen.G Esports сподели за сериозно преструктуриране на своя VALORANT състав, освобождавайки четирима играчи - Ким "t3xture" Нара, Бьон "Munchkin" Санг-бом, Ким "Karon" Уон-те и Ким "Lakia" Джонг-мин.
След промените в отбора ще останат само двама играчи от досегашния състав - Ash и Foxy9.
Миналата кампания за "тигрите" бе изпълнен с възходи и падения, като тимът пропусна да се класира за Masters в Банкок в началото на годината, но след това спечели второ място в Pacific Stage 1, което му осигури участие на Masters в Торонто.