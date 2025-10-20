Ал Насър отпътува за Индия без Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо отбеляза своя 949-и гол в кариерата в събота при разгромната победа на Ал Насър над Ал Фатех с 5:1, в която пък Жоао Феликс вкара нов хеттрик, но 40-годишната звезда ще пропусне следващия мач на саудитците.

Ветеранът не беше включен от наставника Жорже Жезус в групата за мача срещу Гоа от Азиатската Шампионска лига 2 тази сряда и затова не пътува с отбора за Индия. Той остана в Рияд, за да си почине и да се подготви за следващия мач от първенството срещу Ал-Хазем, който е другата събота.

Al-Nassr FC have confirmed that their captain, Cristiano Ronaldo, will not be part of the travelling squad that will arrive in India later tonight. Al-Nassr face FC Goa at Fatorda on Oct 22.https://t.co/AbM0drMvdZ — Marcus Mergulhao (@MarcusMergulhao) October 20, 2025

През този сезон е обичайно Роналдо да бъде щаден за мачовете от това състезание, като фокусът е върху саудитската лига, където те са еднолични лидери с 5 победи от 5 мача. В това състезание сaудитският тим има две победи от две възможни и търси осма пореден възможен успех във всички турнири.

Ал-Насър отпътува днес за Гоа, като се очаква Жезус да възползва от факта, че играят срещу последния в групата, за да ротира състава и да даде шанс на други футболисти, които не са сред титулярите.

Снимки: Gettyimages