  Sportal.bg
  Ал-Насър
Ал Насър отпътува за Индия без Кристиано Роналдо

  • 20 окт 2025 | 16:54
  • 704
  • 0
Кристиано Роналдо отбеляза своя 949-и гол в кариерата в събота при разгромната победа на Ал Насър над Ал Фатех с 5:1, в която пък Жоао Феликс вкара нов хеттрик, но 40-годишната звезда ще пропусне следващия мач на саудитците.

Ветеранът не беше включен от наставника Жорже Жезус в групата за мача срещу Гоа от Азиатската Шампионска лига 2 тази сряда и затова не пътува с отбора за Индия. Той остана в Рияд, за да си почине и да се подготви за следващия мач от първенството срещу Ал-Хазем, който е другата събота.

През този сезон е обичайно Роналдо да бъде щаден за мачовете от това състезание, като фокусът е върху саудитската лига, където те са еднолични лидери с 5 победи от 5 мача. В това състезание сaудитският тим има две победи от две възможни и търси осма пореден възможен успех във всички турнири.

Ал-Насър отпътува днес за Гоа, като се очаква Жезус да възползва от факта, че играят срещу последния в групата, за да ротира състава и да даде шанс на други футболисти, които не са сред титулярите.

Снимки: Gettyimages

