KCorp иска да запази Canna в състава си

Южнокорейският топлейнър Ким "Canna" Чанг-донг преговаря за удължаване на своя контракт с Karmine Corp до 2027 г., сочат данни на Sheep Esports. Това се случва на фона на няколко добри предложения за играча от LCK и LCS.

Ако сделката се осъществи, той ще стане един от най-високоплатените топлейнъри в LEC. Самият Canna започна професионалната си кариера през 2020 г. в легендарния T1, като спечели вътрешното първенство на Южна Корея още в първата кампания с отбора си. За него последваха неуспешен сезони в Nongshim RedForce и Dplus KIA.