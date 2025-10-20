Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. KCorp иска да запази Canna в състава си

KCorp иска да запази Canna в състава си

  • 20 окт 2025 | 11:25
  • 218
  • 0
KCorp иска да запази Canna в състава си

Южнокорейският топлейнър Ким "Canna" Чанг-донг преговаря за удължаване на своя контракт с Karmine Corp до 2027 г., сочат данни на Sheep Esports. Това се случва на фона на няколко добри предложения за играча от LCK и LCS.

Ако сделката се осъществи, той ще стане един от най-високоплатените топлейнъри в LEC. Самият Canna започна професионалната си кариера през 2020 г. в легендарния T1, като спечели вътрешното първенство на Южна Корея още в първата кампания с отбора си. За него последваха неуспешен сезони в Nongshim RedForce и Dplus KIA.

Следвай ни:

Още от eSports

Българската звезда Димитър "LeBron" Костадинов се оттегля от електронните спортове

Българската звезда Димитър "LeBron" Костадинов се оттегля от електронните спортове

  • 19 окт 2025 | 22:45
  • 1369
  • 0
electroNic: много съм щастлив, че отново ще играя заедно със s1mple

electroNic: много съм щастлив, че отново ще играя заедно със s1mple

  • 19 окт 2025 | 20:20
  • 568
  • 0
Legacy се радва на първи голям трофей след триумф в CAC

Legacy се радва на първи голям трофей след триумф в CAC

  • 19 окт 2025 | 18:40
  • 408
  • 0
Fnatic и PSG първи излетяха от Worlds 2025

Fnatic и PSG първи излетяха от Worlds 2025

  • 19 окт 2025 | 16:38
  • 546
  • 0
Tundra и Божидар "bzm" Богданов си спечелиха място на полуфиналите на BLAST Slam IV

Tundra и Божидар "bzm" Богданов си спечелиха място на полуфиналите на BLAST Slam IV

  • 19 окт 2025 | 15:38
  • 778
  • 0
Официално: electroNic се обединява със s1mple в BC.Game

Официално: electroNic се обединява със s1mple в BC.Game

  • 18 окт 2025 | 20:34
  • 568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 9826
  • 23
Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията, но правя всичко възможно да остана в България

  • 20 окт 2025 | 08:54
  • 4942
  • 14
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 2293
  • 0
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 3491
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2646
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 28117
  • 9