  Българската звезда Димитър "LeBron" Костадинов се оттегля от електронните спортове

Българската звезда Димитър "LeBron" Костадинов се оттегля от електронните спортове

  • 19 окт 2025 | 22:45


Един от най-изявените български състезатели по електронни спортове - Димитър "LeBron" Костадинов, официализира сам края на своята кариера в League of Legends. Оттеглянето на родната икона в LoL идва само седмици, след като той се озова на пейката в германския BIG.

Оттеглям се. Приключих с електронните спортове. Беше страхотно преживяване, и като се обръщам назад, наистина се радвам на всички моменти, които изживях. За мен това беше сбъдната мечта.

Спомням си как, когато бях на 15, казах на майка ми, че искам да се занимавам точно с това, а тя се засмя. Радвам се, че успях да докажа на някои хора, че грешат. Истината е, че онова удоволствие, което изпитвах тогава, вече го няма.

Нещата се промениха - и моите житейски приоритети също. League стана все по-скучна игра, eSporst сцената не се развива, а дори напротив, върви надолу. Отборите продължават да мамят хората, все още няма контролен орган, все още няма забавно съдържание.

Има твърде много неща, които все още липсват в сравнение с традиционните спортове, и по мое мнение част от тях никога няма да се подобрят.

Кариерата на Костадинов започна през 2019 г. с отбора Random 5, след което премина през съставите на Elementaries, Intrepid Fox и Team Phantasma. Истинският му пробив обаче дойде в испанския Бетис, а по-късно и в Барселона, където заедно с Михаил "twohoyrz" Петков изживя много силни моменти на сцената по електронни спортове. Пътят му продължи за кратко в Esports Empire. Последваха успешни периоди в CASE и Ramboot, където спечели редица отличия. Така LeBron приключи кариерата си в германския BIG.

