  3. Калояна Налбантова завоюва втора титла в кариерата си

  • 19 окт 2025 | 13:43
  • 229
  • 1
Калояна Налбантова стана шампионка на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага.

Четвъртата поставена в схемата българка се наложи на финала над номер 3 Амалия Шулц (Дания) с 21:14, 12:21, 21:16 за 43 минути на корта.

Налбантова спечели лесно първия гейм, но загуби втората част. В решителния трети гейм тя направи серия от шест поредни точки и стигна до крайния успех.

Възпитаничката на Стилиян Макарски взе златото с пет поредни успеха в надпреварата.

19-годишната националка завоюва втора титла в кариерата си от сериите "International Challenge" след Льовен (Белгия) на 13 септември.

