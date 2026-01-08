Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Впечатляващ сезон със снайпера отреди шестата позиция в света на Данил "molodoy" Голубенко

Впечатляващ сезон със снайпера отреди шестата позиция в света на Данил "molodoy" Голубенко

  • 8 яну 2026 | 10:41
  • 116
  • 0
Впечатляващ сезон със снайпера отреди шестата позиция в света на Данил "molodoy" Голубенко

Казахстанецът Данил "molodoy" Голубенко за пръв път си извоюва място в класацията на HLTV за най-добрите 20 състезатели в Counter-Strike за годината. 20-годишният снайперист се класира на престижната шеста позиция в дебюта си, като се справи страхотно, носейки екипа на бразилския отбор FURIA.

Заедно с "черно-белите" Голубенко спечели FISSURE Playground 2, Thunderpick WC, IEM Чънду и BLAST Rivals 2. Освен това тимът си заслужи бронз от турнира в Лондон - BLAST Open. Самият казахстанец е носител на призове за MVP от FISSURE Playground 2 и IEM Чънду, както и EVP от IEM Кьолн и Thunderpick WC.

Именно със снайпера molodoy остави името си в историята на сезон 2025 в CS2. Той е първи по елиминации с AWP за рунд, отбелязвайки 0.44. На челна позиция е също по рундове с елиминация с AWP, което в неговия случай това са били 29.7% от всички изиграни от него рундове. Голубенко бе с трети най-добър резултат на Overpass, отбелязвайки рейтинг от 1.30.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

HEROIC се раздели с yxngstxr

HEROIC се раздели с yxngstxr

  • 7 яну 2026 | 17:05
  • 1454
  • 0
Официално: 100 Thieves представи звездата device

Официално: 100 Thieves представи звездата device

  • 7 яну 2026 | 15:35
  • 508
  • 0
BC.Game са платили милиони за португалско трио

BC.Game са платили милиони за португалско трио

  • 7 яну 2026 | 12:06
  • 1012
  • 0
Прекрасният сезон на Vitality отреди седмо място в света на Шахар "flameZ" Шушан

Прекрасният сезон на Vitality отреди седмо място в света на Шахар "flameZ" Шушан

  • 7 яну 2026 | 10:23
  • 443
  • 0
Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

  • 6 яну 2026 | 17:51
  • 980
  • 0
Team Secret официализира състава си по VALORANT за годината

Team Secret официализира състава си по VALORANT за годината

  • 6 яну 2026 | 15:41
  • 361
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

  • 8 яну 2026 | 10:32
  • 4576
  • 9
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 38447
  • 61
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 16933
  • 16
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 15606
  • 15
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 28178
  • 34
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 25734
  • 26