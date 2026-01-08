Впечатляващ сезон със снайпера отреди шестата позиция в света на Данил "molodoy" Голубенко

Казахстанецът Данил "molodoy" Голубенко за пръв път си извоюва място в класацията на HLTV за най-добрите 20 състезатели в Counter-Strike за годината. 20-годишният снайперист се класира на престижната шеста позиция в дебюта си, като се справи страхотно, носейки екипа на бразилския отбор FURIA.

.@tvoy_molodoy earns his first-ever placement on #HLTVTop20, presented by @1xBet_Esports and @skinclubmedia, after a rookie year that surpassed all expectations and netted him two MVP awards



🔗 https://t.co/vU5ONy0iG4 pic.twitter.com/m6K1pU1QWG — HLTV.org (@HLTVorg) January 7, 2026

Заедно с "черно-белите" Голубенко спечели FISSURE Playground 2, Thunderpick WC, IEM Чънду и BLAST Rivals 2. Освен това тимът си заслужи бронз от турнира в Лондон - BLAST Open. Самият казахстанец е носител на призове за MVP от FISSURE Playground 2 и IEM Чънду, както и EVP от IEM Кьолн и Thunderpick WC.

Именно със снайпера molodoy остави името си в историята на сезон 2025 в CS2. Той е първи по елиминации с AWP за рунд, отбелязвайки 0.44. На челна позиция е също по рундове с елиминация с AWP, което в неговия случай това са били 29.7% от всички изиграни от него рундове. Голубенко бе с трети най-добър резултат на Overpass, отбелязвайки рейтинг от 1.30.

Снимка: HLTV