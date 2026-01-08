Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. DRX се сбогува с Flashback и обяви заместника му

DRX се сбогува с Flashback и обяви заместника му

  • 8 яну 2026 | 14:05
  • 264
  • 0
DRX се сбогува с Flashback и обяви заместника му

Корейският играч Чо "Flashback" Мин-хюк официално обяви оттеглянето си от професионалната VALORANT сцена. Новината беше съобщена в социалните мрежи на DRX малко преди старта на състезателния сезон 2026.

На негово място тимът привлече Ан "Hermes" Бьон-ук, който досега защитаваше цветовете на FEARX. 20-годишният талант получава своя шанс на най-високо ниво след няколко силни сезона във VALORANT Challengers Корея, където записа две първи места и едно трето с вече бившия си отбор.

Снимка: VCT Pacific

Следвай ни:

Още от eSports

HEROIC се раздели с yxngstxr

HEROIC се раздели с yxngstxr

  • 7 яну 2026 | 17:05
  • 1494
  • 0
Официално: 100 Thieves представи звездата device

Официално: 100 Thieves представи звездата device

  • 7 яну 2026 | 15:35
  • 519
  • 0
BC.Game са платили милиони за португалско трио

BC.Game са платили милиони за португалско трио

  • 7 яну 2026 | 12:06
  • 1020
  • 0
Прекрасният сезон на Vitality отреди седмо място в света на Шахар "flameZ" Шушан

Прекрасният сезон на Vitality отреди седмо място в света на Шахар "flameZ" Шушан

  • 7 яну 2026 | 10:23
  • 448
  • 0
Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

Георги "Jorko" Митев е свободен агент след разпускането на CPH Wolves

  • 6 яну 2026 | 17:51
  • 985
  • 0
Team Secret официализира състава си по VALORANT за годината

Team Secret официализира състава си по VALORANT за годината

  • 6 яну 2026 | 15:41
  • 362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 6155
  • 11
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21188
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3429
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14734
  • 17
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 77
  • 0
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6899
  • 9