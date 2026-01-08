DRX се сбогува с Flashback и обяви заместника му

Корейският играч Чо "Flashback" Мин-хюк официално обяви оттеглянето си от професионалната VALORANT сцена. Новината беше съобщена в социалните мрежи на DRX малко преди старта на състезателния сезон 2026.

Announcement from DRX VALORANT pic.twitter.com/BS50yl3Igh — DRX VALORANT (@DRX_VALORANT) January 8, 2026

На негово място тимът привлече Ан "Hermes" Бьон-ук, който досега защитаваше цветовете на FEARX. 20-годишният талант получава своя шанс на най-високо ниво след няколко силни сезона във VALORANT Challengers Корея, където записа две първи места и едно трето с вече бившия си отбор.

Снимка: VCT Pacific