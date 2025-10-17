Популярни
Динко Динев се класира за полуфиналите в Руанда

  • 17 окт 2025 | 16:24
Динко Динев се класира за полуфиналите в Руанда

Динко Динев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кигали (Руанда) с награден фонд от 30 хиляди долара.

21-годишният българин надделя над поставения под номер 4 Амори Ренел (Франция) с 6:4, 2:6, 6:3 след 2:08 часа игра.

Динев започна силно със серия от четири поредни гейма, което се оказа решаващо за успеха в първия сет. Във втората част Ренел дръпна с 4:0 и изравни резултата. В решаващия трети сет българинът навакса ранен пробив пасив, а след това с поредица от пет гейма обърна до 5:2 и запази преднината си до края.  Така той достигна за втори път през сезона до полуфинал във веригата на Международната федерация ITF след надпреварата в Куршумлийска Баня (Сърбия) през май. В търсене на първи финал в кариерата си в сериите Динев ще се изправи утре срещу 25-годишния левичар и водач в схемата Макс Хоукес (Нидерландия).

