  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година

Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година

  • 17 окт 2025 | 15:08
  • 339
  • 0

Волейболистката на Левски София Елена Коларова е категорична, че този сезон Левски ще се опита да подобри миналогодишното си представяне в първенството. През миналата кампания “сините” отстъпиха на Марица (Пловдив) във финалната серия.

“Атмосферата е много приятна, всички момичета се борят да подобрим успеха от миналата година. Всички са ентусиазирани за нови предизвикателства и се надявам след първия важен мач да покажем най-доброто се лице. След това само да вървим нагоре”, сподели тя в интервю за БНТ.

Тя е сред новите попълнения в отбора и се надява, че трансферът й ще се окаже ключов за развитието й.

“За момента да съм част от Левски ми носи само позитиви, крачка напред е. Изиграхме много контроли, в които се видяха много неща. Обичам се да поемам по-голяма част от отговорността, понеже се водя една от по-големите. Надявам се, че ще помогна на отбора и това ще бъде крачка напред за мен в моята кариера, за да се развивам”, допълни волейболистката.

Според нея младостта на състава може да се окаже ценен коз.

“Тази година съставът по-млад и по-различен, но се надявам, че точно това ще помогне на по-младите, да покажем на какво сме способни и да се борим срещу добре изградения отбор на Марица. За мен няма запазено място. Винаги може всичко да се обърне и от един мач нещата да се променят. Вярвам в нещо по-добро и по-голямо”, добави състезателката на “сините”.

Левски започва сезона с гостуване на шампиона Марица Пловдив. Срещата е в неделя (19 октомври) от 13,30 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

“И двата отбора изиграхме доста контроли. Със сигурност са се видели много положителни и отрицателни неща. И двата отбора са работили много. Нашата подготовка върви доста добре, всички са здрави. Това е най-важното и означава, че ние ще влезем да се борим на 100%. Надявам се да излезем победители."

