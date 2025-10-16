Борислава Христова бе най-резултатна при загуба за Атинайкос в Еврокъп

Националката Борислава Христова и нейният гръцки отбор Атинайкос загубиха от турския Бешикташ с 84:87 като гости в Истанбул в среща от втория кръг в група J на турнира Еврокъп. Поражението бе първо за Атинайкос, който оглавява временното класиране с актив 1-1, колкото има и вторият Бешикташ след първия си успех в турнира.

Борислава Христова бе най-резултатна за гостите от Гърция, като реализира 17 точки, 6 борби и 5 асистенции за 30 минути на терена.

Атинайкос имаше 4 точки преднина - 46:42 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе равен - 65:65. В последната четвърт Христова и съотборничките й водеха с 83:81, преди домакините да направят серия от 5 безответни точки до 86:83 и да задържат преднината си до края на мача.

За Атинайкос предстои домакинство срещу Неа Йония в гръцкото първенство на 19 октомври, а в Еврокъп тимът ще посрещне полския Хожув на 23 октомври.

Снимка: Инстаграм