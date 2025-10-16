Популярни
  Божидар Андреев стана татко

  16 окт 2025 | 17:49
Двукратният европейски шампион във вдигането на тежести Божидар Андреев се похвали с най-щастливата новина!

Той вече е татко на прекрасната Мария!

Днес, 16 октомври, тежкоатлетът сподели голямата си радост в социалните мрежи.

Божидар е пресен баща на красиво момиченце. С първа рожба го дари съпругата му Любка, за която се венча след олимпийските игри в Париж, където спечели бронз в категория до 73 кг.

"Добре дошла, малка принцесо! Нашият свят стана по-светъл, сърцата ни - по-пълни, любовта безкрайна. Честито ни момиче!", написа Божидар в личния си профил в социалните мрежи.

След олимпийските игри в Париж Божидар Андреев сложи край на кариерата си.

Освен бронза от френската столица, щангистът от село Тополчане близо до Сливен има две титли и два бронзови медала от европейски първенства, както и трето място на световното първенство през 2019 г.

При подрастващите той е шампион от младежките олимпийски игри през 2014 и трикратен шампион на Европа.

