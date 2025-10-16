Легендарният k0nfig приключва състезателния си път

Датската звезда в Counter-Strike Кристиан "k0nfig" Винеке обяви, че прекратява състезателната си кариера, през която постигна страхотни успехи в заглавието по електронни спортове.
Въпреки това страхотният състезател и носител на някои от най-големите призове в играта няма напълно да напуска сцената. Вместо това той ще се преквалифицира в ролята на агент на професионални играчи.
"Благодаря ви от сърце за подкрепата през всички тези години. Всички спомени – и добрите, и лошите, ще останат незабравими. Това е краят на моето професионално пътешествие. Сега започва нов път за мен", заяви той.
Снимка: HLTV