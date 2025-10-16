Легендарният k0nfig приключва състезателния си път

Датската звезда в Counter-Strike Кристиан "k0nfig" Винеке обяви, че прекратява състезателната си кариера, през която постигна страхотни успехи в заглавието по електронни спортове.

The absolute hardest interview I have ever done. Thank you so much for your support all these years. All the memories both good and bad will never be forgotten. This is the end of my journey as a professional. Now there's a new path for me to follow.https://t.co/H9Tpie3sgJ — Kristian Wienecke (@k0nfig) October 15, 2025

Въпреки това страхотният състезател и носител на някои от най-големите призове в играта няма напълно да напуска сцената. Вместо това той ще се преквалифицира в ролята на агент на професионални играчи.

"Благодаря ви от сърце за подкрепата през всички тези години. Всички спомени – и добрите, и лошите, ще останат незабравими. Това е краят на моето професионално пътешествие. Сега започва нов път за мен", заяви той.

Снимка: HLTV