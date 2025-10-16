Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Легендарният k0nfig приключва състезателния си път

Легендарният k0nfig приключва състезателния си път

  • 16 окт 2025 | 10:33
  • 252
  • 0
Легендарният k0nfig приключва състезателния си път

Датската звезда в Counter-Strike Кристиан "k0nfig" Винеке обяви, че прекратява състезателната си кариера, през която постигна страхотни успехи в заглавието по електронни спортове.

Въпреки това страхотният състезател и носител на някои от най-големите призове в играта няма напълно да напуска сцената. Вместо това той ще се преквалифицира в ролята на агент на професионални играчи.

"Благодаря ви от сърце за подкрепата през всички тези години. Всички спомени – и добрите, и лошите, ще останат незабравими. Това е краят на моето професионално пътешествие. Сега започва нов път за мен", заяви той.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

  • 15 окт 2025 | 17:33
  • 798
  • 0
T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

  • 15 окт 2025 | 11:34
  • 444
  • 0
Легендата N0tail се завърна в Dota 2

Легендата N0tail се завърна в Dota 2

  • 15 окт 2025 | 10:43
  • 892
  • 0
Силно начало за Божидар "bzm" Богданов и Tundra на BLAST Slam

Силно начало за Божидар "bzm" Богданов и Tundra на BLAST Slam

  • 15 окт 2025 | 09:37
  • 899
  • 0
Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

  • 14 окт 2025 | 18:01
  • 734
  • 0
Престижните награди League Awards се завръщат

Престижните награди League Awards се завръщат

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 4598
  • 3
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 2888
  • 13
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 715
  • 0
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3009
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2834
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 5536
  • 1