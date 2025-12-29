Дориан "⁠xertioN⁠" Берман е 16-ти в световната класация за най-добрите в Counter-Strike

Дориан "xertioN" Берман се нареди на 16-та позиция сред най-добрите състезатели в Counter-Strike за годината според HLTV. 21-годишният израелски райфлър играч се нареди в класирането за втори път.
През годината с екипа на MOUZ той вдигна трофея от PGL Клуж-Напока, спечели сребро от EPL сезон №21, BLAST Open Лисабон, IEM Далас и Кьолн, както и бронз от Мейджъра в Остин, IEM Мелбърн, BLAST Rivals 1 и 2, BLAST Open Лондон и EPL сезон № 22.
Самият Берман има приз за EVP от Клуж-Напока, BLAST Bounty S2 и IEM Чънду. Той записа рейтинг от 1.09 и 1.12 рейтинг от Мейджър турнири, 1.26 Impact рейтинг със записани 82.1. damage за рунд.
Снимка: HLTV