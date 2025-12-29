Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Дориан "⁠xertioN⁠" Берман е 16-ти в световната класация за най-добрите в Counter-Strike

Дориан "⁠xertioN⁠" Берман е 16-ти в световната класация за най-добрите в Counter-Strike

  • 29 дек 2025 | 13:27
  • 329
  • 0
Дориан "⁠xertioN⁠" Берман е 16-ти в световната класация за най-добрите в Counter-Strike

Дориан "⁠xertioN⁠" Берман се нареди на 16-та позиция сред най-добрите състезатели в Counter-Strike за годината според HLTV. 21-годишният израелски райфлър играч се нареди в класирането за втори път.

През годината с екипа на MOUZ той вдигна трофея от PGL Клуж-Напока, спечели сребро от EPL сезон №21, BLAST Open Лисабон, IEM Далас и Кьолн, както и бронз от Мейджъра в Остин, IEM Мелбърн, BLAST Rivals 1 и 2, BLAST Open Лондон и EPL сезон № 22.

Самият Берман има приз за EVP от Клуж-Напока, BLAST Bounty S2 и IEM Чънду. Той записа рейтинг от 1.09 и 1.12 рейтинг от Мейджър турнири, 1.26 Impact рейтинг със записани 82.1. damage за рунд.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

SINNERS се раздели с Петер "Pepo" Ружичка

SINNERS се раздели с Петер "Pepo" Ружичка

  • 28 дек 2025 | 20:36
  • 1018
  • 0
AMKAL прекрати дейността си

AMKAL прекрати дейността си

  • 28 дек 2025 | 15:40
  • 2191
  • 0
Astrlais се раздели с легендарни играчи с цел изграждане на международен състав

Astrlais се раздели с легендарни играчи с цел изграждане на международен състав

  • 28 дек 2025 | 13:53
  • 1448
  • 0
Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

  • 28 дек 2025 | 12:38
  • 795
  • 0
TheMongolZ извади controlez от състава си

TheMongolZ извади controlez от състава си

  • 27 дек 2025 | 17:39
  • 2326
  • 0
18-годишният zweih намери новия си вероятен отбор

18-годишният zweih намери новия си вероятен отбор

  • 27 дек 2025 | 11:59
  • 811
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 354
  • 0
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 13903
  • 8
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 37900
  • 64
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 11722
  • 11
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 31856
  • 26
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 11721
  • 7