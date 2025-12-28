Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш се нареди под № 17 в тазгодишната класация на HLTV за 20-те най-добри играча в Counter-Strike. Унгарският снайперист от MOUZ записа най-доброто си класиране до момента.

Four distinct peaks in 2025, including one at Cologne, earns @torzsics consecutive placings in the #HLTVTop20 players list by @1xBet_Esports and @skinclubmedia after he played a key role in all but one of his team's five runs to grand finals this year



🔗 https://t.co/jSujfqGEeB pic.twitter.com/UBqBQTIjIg — HLTV.org (@HLTVorg) December 27, 2025

23-годишният геймър спечели PGL Клуж-Напока с MOUZ. Той има още сребро от EPL сезон № 21, BLAST Open Лисабон, IEM Далас и Кьолн, както и бронз от Мейджъра в Остин IEM Мелбърн, BLAST Rivals 1 и 2, BLAST Open Лондон и EPL сезон №22.

Унгарецът си спечели EVP от Клуж-Напока, EPL сезон № 21, ΙΕΜ Далас и Кьолн. За годината той заработи 1.07 рейтинг с 43.3. survival rate, 0.14 kill differential per round и 24.1% рундове с елиминация с AWP.

Снимка: HLTV