Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

Адам "torzsi" Торжаш се нареди под № 17 в тазгодишната класация на HLTV за 20-те най-добри играча в Counter-Strike. Унгарският снайперист от MOUZ записа най-доброто си класиране до момента.
23-годишният геймър спечели PGL Клуж-Напока с MOUZ. Той има още сребро от EPL сезон № 21, BLAST Open Лисабон, IEM Далас и Кьолн, както и бронз от Мейджъра в Остин IEM Мелбърн, BLAST Rivals 1 и 2, BLAST Open Лондон и EPL сезон №22.
Унгарецът си спечели EVP от Клуж-Напока, EPL сезон № 21, ΙΕΜ Далас и Кьолн. За годината той заработи 1.07 рейтинг с 43.3. survival rate, 0.14 kill differential per round и 24.1% рундове с елиминация с AWP.
Снимка: HLTV