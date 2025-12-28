Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

  • 28 дек 2025 | 12:38
  • 252
  • 0
Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш се нареди под № 17 в тазгодишната класация на HLTV за 20-те най-добри играча в Counter-Strike. Унгарският снайперист от MOUZ записа най-доброто си класиране до момента.

23-годишният геймър спечели PGL Клуж-Напока с MOUZ. Той има още сребро от EPL сезон № 21, BLAST Open Лисабон, IEM Далас и Кьолн, както и бронз от Мейджъра в Остин IEM Мелбърн, BLAST Rivals 1 и 2, BLAST Open Лондон и EPL сезон №22.

Унгарецът си спечели EVP от Клуж-Напока, EPL сезон № 21, ΙΕΜ Далас и Кьолн. За годината той заработи 1.07 рейтинг с 43.3. survival rate, 0.14 kill differential per round и 24.1% рундове с елиминация с AWP.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

TheMongolZ извади controlez от състава си

TheMongolZ извади controlez от състава си

  • 27 дек 2025 | 17:39
  • 2163
  • 0
18-годишният zweih намери новия си вероятен отбор

18-годишният zweih намери новия си вероятен отбор

  • 27 дек 2025 | 11:59
  • 766
  • 0
Никола "NiKo" Ковач с поредно участие в класацията за Топ 20 в CS

Никола "NiKo" Ковач с поредно участие в класацията за Топ 20 в CS

  • 27 дек 2025 | 11:45
  • 695
  • 0
KRÜ Esports представи състава си за 2026 година

KRÜ Esports представи състава си за 2026 година

  • 26 дек 2025 | 22:20
  • 639
  • 0
Американска организация прекрати дейността си в CS

Американска организация прекрати дейността си в CS

  • 26 дек 2025 | 19:10
  • 975
  • 0
Нов турнир се появи в женското направление на Counter-Strike

Нов турнир се появи в женското направление на Counter-Strike

  • 26 дек 2025 | 13:03
  • 530
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 14476
  • 27
Милан 0:0 Верона

Милан 0:0 Верона

  • 28 дек 2025 | 13:33
  • 2037
  • 0
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 4456
  • 1
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 5941
  • 8
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 10533
  • 18
Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

  • 28 дек 2025 | 13:51
  • 3573
  • 0