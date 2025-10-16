Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Галатасарай готви оферта за Сперцян

Галатасарай готви оферта за Сперцян

  • 16 окт 2025 | 06:25
  • 664
  • 0
Галатасарай готви оферта за Сперцян

Турският гранд Галатасарай е насочил поглед към офанзивния халф на Краснодар Едуард Сперцян. Според информация на "Ajansspor", истанбулският клуб следи отдавна изявите на арменския национал, а старши треньорът Окан Бурук е дал одобрението си за евентуален трансфер.

Действащият шампион на Турция планира да изпрати официално предложение за звездата на „биковете“ през януарския трансферен прозорец.

От своя страна, руският клуб е готов да разгледа евентуални оферти, тъй като неговият договор изтича през лятото на 2026 година.

През настоящия сезон Сперцян се представя впечатляващо, като е записал 4 гола и 10 асистенции в 11 мача от РПЛ.

Снимки: Imago

