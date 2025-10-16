Популярни
  • 16 окт 2025 | 02:54
Симеоне се фокусира върху големия проблем на Атлетико през сезона

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне използва паузата за националните отбори, за да се съсредоточи върху конкретна проблемна зона в своя отбор. Аржентинският специалист е известен с умението си да изгражда стабилна защита, но през този сезон именно тя се оказва най-голямата слабост на Атлетико.

В началото на кампанията „дюшекчиите“ не успяха да се справят с дефанзивните си проблеми от края на миналия сезон. В първите мачове „лос рохибланкос“ записаха само една чиста мрежа за Ян Облак. Поради тази причина през последните десет дни Симеоне работи усилено върху защитната си система. Той тренира с четворка в отбрана, съставена от Матео Руджери, Клеман Лангле, Хосе Хименес и Марк Пубил. Пред тях като вътрешни халфове се редуваха Коке и Конър Галахър.

„Манията“ на Симеоне, както я описва "АС", е отборът му да се защитава по-далеч от вратата, по-високо по терена и да бъде по-агресивен в предотвратяването на контраатаки. Това включва и многократни указания при необходимост да се извършва тактическо нарушение, за да се спре опасна контра.

Един от играчите, на които беше обърнато най-голямо внимание по време на тези тренировки, беше Конър Галахър, който досега получаваше само епизодични шансове в центъра на халфовата линия. Симеоне настоятелно коригираше позиционирането му, особено при центрирания, като изискваше от бившия играч на Челси да следи по-внимателно своя опонент, отколкото топката.

През миналия сезон Галахър играеше по-често вляво на полузащитата, отколкото в средата, и се очакваше шансовете му за изява да намалеят с пристигането на Джони Кардосо. Полузащитникът от националния отбор на САЩ обаче имаше проблеми с контузии в началото на сезона и в момента се възстановява от травма в глезена. Първоначално се предвиждаше той да се завърне постепенно в игра след паузата за националните отбори, но след нов удар в глезена във вторник, Кардосо не тренира в сряда.

Снимки: Imago

