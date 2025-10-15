Наказаха трикратна световна вицешампионка по борба заради нарушаване на антидопинговите правила

Носителката на три сребърни медала от Световни първенства по борба Ирина Ологонова (Русия) е наказана за 18 месеца за нарушение на антидопинговите правила, съобщават от Международната агенция за допинг тестване.

Резултатите на спортистката от 8 ноември 2014-а до 8 юли 2015 година. ще бъдат анулирани. Ологонова беше временно наказана от 24 април 2024-а въз основа на информация от базата данни на Московската антидопингова лаборатория за нарушение на антидопинговите правила от 8 ноември 2014-а.

35-годишната Ологонова завърши втора на Световните първенства през 2014, 2015 и 2016 година. Тя има също злато, сребро и бронз от Европейските първенства, пише ТАСС.

Ологонова за последно се състезава през февруари 2024 година, когато не успя да спечели медал на Европейското първенство в Букурещ, губейки на четвъртфиналите.

Страните имат право да обжалват решението пред Апелативния отдел на Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана.