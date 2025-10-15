Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. Мароко подобри изумителен рекорд от началото на “златната ера” на Испания

Мароко подобри изумителен рекорд от началото на “златната ера” на Испания

  • 15 окт 2025 | 16:18
  • 501
  • 0
Мароко подобри изумителен рекорд от началото на “златната ера” на Испания

С очакваната си домакинска победа над Конго с 1:0 полуфиналистът от Мондиал 2022 Мароко завърши квалификациите за Световното първенство догодина с осем успеха от осем мача и така безпроблемно се класира за турнира в Северна Америка още през миналия месец. Ако добавим и спечелените им мачове от квалификациите за тазгодишната Купа на африканските нации и контролите им през последната година и половина, то “лъвовете на Атлас” стават първият национален тим в историята с 16 поредни победи.

Изумителната серия на мароканците започна на 7 юни 2024 г. с победата с 2:1 над Замбия във втория им мач от световните квалификации. Оттогава насам те записаха още 15 успеха, като общата голова разлика е удивителното 50:4. Трябва обаче да се отбележи, че не се броят мачовете на Мароко от Шампионата на африканските нации през август, където тимът триумфира с титлата, но не спечели два от своите мачове в редовното време. Въпросните срещи не се зачитат, тъй като във въпросния турнир можеха да играят единствено футболисти на националните първенства на участващите страни, като Мароко дори не беше ръководен от своя селекционер Уалид Реграги.

Досега рекордът от общ брой поредни победи на международно ниво принадлежеше на Испания в началото на “златната ера” на тима. Става въпрос за юни 2008 г. - юни 2009 г., когато “Ла Фурия роха” имаше серия от 15 успеха в редовното време. Тя започна с победата с 3:0 над Русия в полуфиналите на Евро 2008 и приключи със загубата с 0:2 от САЩ на Купата на конфедерациите през 2009 г. Също така Мароко тепърва може да подобри върховото постижение на Германия от 15 поредни успеха само в официални мачове от периода юли 2010 г. - юни 2012 г. Причината е, че от настоящата серия на африканците от 16 победи три от тях бяха в контроли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 796
  • 0
Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 688
  • 2
Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

  • 15 окт 2025 | 15:14
  • 963
  • 1
Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

  • 15 окт 2025 | 15:03
  • 423
  • 0
Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

  • 15 окт 2025 | 14:58
  • 835
  • 0
Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

  • 15 окт 2025 | 14:57
  • 1346
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 3464
  • 3
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 16174
  • 13
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18709
  • 24
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 11025
  • 51
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 19925
  • 26
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 7784
  • 5