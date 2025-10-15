Мароко подобри изумителен рекорд от началото на “златната ера” на Испания

С очакваната си домакинска победа над Конго с 1:0 полуфиналистът от Мондиал 2022 Мароко завърши квалификациите за Световното първенство догодина с осем успеха от осем мача и така безпроблемно се класира за турнира в Северна Америка още през миналия месец. Ако добавим и спечелените им мачове от квалификациите за тазгодишната Купа на африканските нации и контролите им през последната година и половина, то “лъвовете на Атлас” стават първият национален тим в историята с 16 поредни победи.

Изумителната серия на мароканците започна на 7 юни 2024 г. с победата с 2:1 над Замбия във втория им мач от световните квалификации. Оттогава насам те записаха още 15 успеха, като общата голова разлика е удивителното 50:4. Трябва обаче да се отбележи, че не се броят мачовете на Мароко от Шампионата на африканските нации през август, където тимът триумфира с титлата, но не спечели два от своите мачове в редовното време. Въпросните срещи не се зачитат, тъй като във въпросния турнир можеха да играят единствено футболисти на националните първенства на участващите страни, като Мароко дори не беше ръководен от своя селекционер Уалид Реграги.

🚨 𝗪𝗔𝗟𝗜𝗗 𝗥𝗘𝗚𝗥𝗔𝗚𝗨𝗜 🇲🇦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 👑



Il devient le 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 de 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 à enchaîner 16 victoires consécutives avec une sélection. 🏆 pic.twitter.com/NKIwb1WcJS — JMA Morocco 🇲🇦 (@JMA_Morocco) October 14, 2025

Досега рекордът от общ брой поредни победи на международно ниво принадлежеше на Испания в началото на “златната ера” на тима. Става въпрос за юни 2008 г. - юни 2009 г., когато “Ла Фурия роха” имаше серия от 15 успеха в редовното време. Тя започна с победата с 3:0 над Русия в полуфиналите на Евро 2008 и приключи със загубата с 0:2 от САЩ на Купата на конфедерациите през 2009 г. Също така Мароко тепърва може да подобри върховото постижение на Германия от 15 поредни успеха само в официални мачове от периода юли 2010 г. - юни 2012 г. Причината е, че от настоящата серия на африканците от 16 победи три от тях бяха в контроли.

🔥 Record-Breakers!



🇲🇦 Morocco set a new world record with 16 straight wins, the longest winning streak ever by a national team! 👑⚽️



(Previous: 🇪🇸 Spain — 15 wins, 2008–2009) pic.twitter.com/cQFtK5lGDs — Henneh Vincent (@vincenthenneh1) October 14, 2025