Мароко подобри изумителен рекорд от началото на “златната ера” на Испания

С очакваната си домакинска победа над Конго с 1:0 полуфиналистът от Мондиал 2022 Мароко завърши квалификациите за Световното първенство догодина с осем успеха от осем мача и така безпроблемно се класира за турнира в Северна Америка още през миналия месец. Ако добавим и спечелените им мачове от квалификациите за тазгодишната Купа на африканските нации и контролите им през последната година и половина, то “лъвовете на Атлас” стават първият национален тим в историята с 16 поредни победи.
Изумителната серия на мароканците започна на 7 юни 2024 г. с победата с 2:1 над Замбия във втория им мач от световните квалификации. Оттогава насам те записаха още 15 успеха, като общата голова разлика е удивителното 50:4. Трябва обаче да се отбележи, че не се броят мачовете на Мароко от Шампионата на африканските нации през август, където тимът триумфира с титлата, но не спечели два от своите мачове в редовното време. Въпросните срещи не се зачитат, тъй като във въпросния турнир можеха да играят единствено футболисти на националните първенства на участващите страни, като Мароко дори не беше ръководен от своя селекционер Уалид Реграги.
Досега рекордът от общ брой поредни победи на международно ниво принадлежеше на Испания в началото на “златната ера” на тима. Става въпрос за юни 2008 г. - юни 2009 г., когато “Ла Фурия роха” имаше серия от 15 успеха в редовното време. Тя започна с победата с 3:0 над Русия в полуфиналите на Евро 2008 и приключи със загубата с 0:2 от САЩ на Купата на конфедерациите през 2009 г. Също така Мароко тепърва може да подобри върховото постижение на Германия от 15 поредни успеха само в официални мачове от периода юли 2010 г. - юни 2012 г. Причината е, че от настоящата серия на африканците от 16 победи три от тях бяха в контроли.