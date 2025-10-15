Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Стюърт Скинър изведе Едмънтън до победа срещу Рейнджърс

Стюърт Скинър изведе Едмънтън до победа срещу Рейнджърс

  • 15 окт 2025 | 09:59
  • 235
  • 0
Стюърт Скинър направи 20 спасявания и Едмънтън Ойлърс спечели с 2:0 срещу Ню Йорк Рейнджърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Нюйоркчани не успяха да се разпишат в трети пореден двубой у дома и останаха с три точки от общо пет двубоя.

Рейнджърс не са вкарвали гол като домакини в рамките на 180 минути и това е втората най-лоша серия в историята на НХЛ, както и първа от активните франчайзи. Водещи по този показател са Питсбърг Пайрътс, които са вкарали първия си гол у дома след 187:19 минути игрово време на старта на сезон 1928/1929.

Скинър направи четири спасявания по време на пауърплей за Ню Йорк в средата на третата част. Той дори отрази удари на Адам Фокс и Артьоми Панарин от близко разстояние, с което запази гола преднина на отбора си. Трент Фредерик изведе гостите напред във втората третина, а Адам Енрике се разписа на празна мрежа за крайното 2:0.

Оливър Екман-Ларсон, Джон Таварес и Уилям Нюландер записаха по гол и две асистенции за победа на Торонто Мейпъл Лийфс със 7:4 срещу Нешвил Предатърс. Остин Матюс заби две шайби за канадците, а Джейк Маккейб и Боби Макман добавиха останалите. Кейдън Примо отрази 26 шайби в първия си старт за Мейпъл Лийфс и допусна голове след удари на Ерик Хаула, Роман Йоси и Ник Пербикс.

Коул Кофилд бе точен 1:35 минути преди края на продължението с втория си гол, а Монреал Канейдиънс спечели с 5:4 срещу Сиатъл Кракен. Новобранецът Иван Демидов изпрати двубоя в допълнителна част, а останалите попадения за Хабс бяха дело на Алекс Нюхуук и Кърби Дак.

Защитникът Джейкъб Чикрин бе точен 1:19 минути след началото на продължението за успех на Вашингтон Кепиталс с 3:2 срещу Тампа Бей Лайтнинг. Том Уилсън вкара първия пауърплей гол за столичани през сезона, а Алексей Протас стана автор на третото попадение.

