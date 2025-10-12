Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Вълнуваща тактическа промяна преди началото на Worlds

Вълнуваща тактическа промяна преди началото на Worlds

  • 12 окт 2025 | 17:12
  • 220
  • 0
Вълнуваща тактическа промяна преди началото на Worlds

На 14 октомври стартира Световното първенство по League of Legends, наречено Worlds. Тази година домакин на турнира е  Китай.

Riot Games пък въвеждат ново и много предизвикателно правило - т.нар. Fearless Draft. Идеята е в Best of 3 сериите героите да не могат да се използват повторно в рамките на една серия, дори ако са били избрани от противника.

Това със сигурност ще промени голяма част от стратегическата подготовка на отборите преди съответните срещи, с което ще направи елитният шампионат още по-вълнуващ.

Следвай ни:

Още от eSports

Мартин "Marty" Димитров и Veni Vidi Vici бяха елиминирани от плейофите на EMEA Masters

Мартин "Marty" Димитров и Veni Vidi Vici бяха елиминирани от плейофите на EMEA Masters

  • 11 окт 2025 | 23:14
  • 806
  • 0
Бивш съотборник на Здравец "Hylissang" Гълъбов ще мери сили в плейофите на EMEA Masters

Бивш съотборник на Здравец "Hylissang" Гълъбов ще мери сили в плейофите на EMEA Masters

  • 11 окт 2025 | 21:20
  • 595
  • 0
Официално: Sentinels влиза в LCS

Официално: Sentinels влиза в LCS

  • 11 окт 2025 | 18:45
  • 481
  • 0
Световен шампион се оттегля от Dota 2

Световен шампион се оттегля от Dota 2

  • 10 окт 2025 | 17:24
  • 496
  • 0
HEROIC временно се сдоби с нов снайперист

HEROIC временно се сдоби с нов снайперист

  • 10 окт 2025 | 15:41
  • 920
  • 0
Liquid се разделя с мидлейнъра си

Liquid се разделя с мидлейнъра си

  • 10 окт 2025 | 14:45
  • 690
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 11993
  • 2
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 85364
  • 43
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 21138
  • 30
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 15424
  • 28
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 4593
  • 8
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, първата среща за деня завърши с разгром

  • 12 окт 2025 | 17:56
  • 10755
  • 0