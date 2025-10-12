Вълнуваща тактическа промяна преди началото на Worlds

На 14 октомври стартира Световното първенство по League of Legends, наречено Worlds. Тази година домакин на турнира е Китай.

Fearless Draft is coming to #Worlds2025 - here's everything you need to know! pic.twitter.com/WJMo9ZKzOj — LoL Esports (@lolesports) October 11, 2025

Riot Games пък въвеждат ново и много предизвикателно правило - т.нар. Fearless Draft. Идеята е в Best of 3 сериите героите да не могат да се използват повторно в рамките на една серия, дори ако са били избрани от противника.

Това със сигурност ще промени голяма част от стратегическата подготовка на отборите преди съответните срещи, с което ще направи елитният шампионат още по-вълнуващ.