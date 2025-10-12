Популярни
  3. Екваториална Гвинея остана без селекционер след драми и стачка на националите

Екваториална Гвинея остана без селекционер след драми и стачка на националите

  • 12 окт 2025 | 17:05
  • 266
  • 0
Екваториална Гвинея остана без селекционер след драми и стачка на националите

Старши треньорът на националния отбор на Екваториална Гвинея Хуан Мича бе уволнен от поста си, а няколко играчи от тима бяха извадени от него след неявяването за гостуването на Малави от световните квалификации по футбол.

Футболистите на Екваториална Гвинея не излязоха за срещата си през миналата седмица заради стачка и не е ясно с какъв състав ще бъде тимът в двубоя с Либерия в понеделник. Почти сигурно е, че федерацията на страната ще получи и санкция от ФИФА

Нежеланието на играчите, водени от капитана Емилио Нсуе, да отпътуват за Малави бе породено от спорове относно премиите за футболистите, както и предоставяните им условия. За временен старши треньор бе назначен Касто Напо. Както и да завърши мачът с Либерия, Екваториална Гвинея няма да участва на световното първенство през следващото лято.

Снимки: Imago

