Бивш мексикански национал ще бъде съден за сексуално посегателство над тийнехджърка

Бившият футболен национал на Мексико Омар Браво ще се изправи пред съда за предполагаемо сексуално посегателство на тийнейджърка. 45-годишният Браво, който игра за Мексико на Световното първенство през 2006 година и на Олимпийските игри през 2004-а, беше арестуван миналата неделя в Сапопан, крайградски район до Гуадалахара, един от трите най-големи града в страната. Браво първоначално е бил арестуван по обвинения за деяния в последните шест месеца срещу 17-годишното момиче, но впоследствие е станало ясно, че вероятно има и други инциденти в последните шест години. Тийнейджърката е дъщеря на последната приятелка на играча. Ако бъде осъден, бившият нападател може да получи присъда от 5 до 10 години затвор. Съдията постанови, че поради естеството на предполагаемото престъпление, Браво трябва да остане в затвора поне през следващите шест месеца. В Мексико предварителното задържане се прилага, ако обвиняемият се счита за опасност за обществото или процеса.

"За тези видове престъпления, поради тяхната сериозност, законът предвижда тези видове мерки. Шест месеца е вероятен срок, защото ако процесът продължи по-дълго, той ще трябва да прекара повече време в предварителния арест", каза адвокатът на жертвата Хуан Солтеро.

Защитата, водена от Солтеро, представи 42 скрийншота от разговори между Браво и момичето, както и видеозапис. Омар Браво изигра 66 мача за мексиканския национален отбор и има 15 гола. Той прекрати кариерата си през 2018 година като водещ голмайстор на Чивас за всички времена.

