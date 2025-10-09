Ясни са първите 20 заглавия от Световното първенство по електронни спортове

Световното първенство по електронни спортове официализира първите 20 заглавия, които ще бъдат част от изданието през следващата година. Сред тях личат някои от най-популярните заглавия, които бяха част от турнира и до момента.

Първенството ще включва общо 24 дисциплини, като останалите четири ще бъдат разкрити по-късно. Всички обявени игри вече участваха и в миналогодишното издание.

Ето всички обявени заглавия:

Apex Legends

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Warzone

Chess

Counter-Strike 2

CrossfireDota 2

EA Sports FC 26

Fatal Futy: City of the Wolves

Free Fire

Honor of Kings

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Overwatch 2P

UBG: Battlegrounds

PUBG Mobile

Rainbow Six Siege X

Street Fighter 6

Teamfight Tactics

VALORANT