Ясни са първите 20 заглавия от Световното първенство по електронни спортове

  • 9 окт 2025 | 13:43
  • 72
  • 0
Световното първенство по електронни спортове официализира първите 20 заглавия, които ще бъдат част от изданието през следващата година. Сред тях личат някои от най-популярните заглавия, които бяха част от турнира и до момента.

Първенството ще включва общо 24 дисциплини, като останалите четири ще бъдат разкрити по-късно. Всички обявени игри вече участваха и в миналогодишното издание.

Ето всички обявени заглавия:
Apex Legends
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Warzone
Chess
Counter-Strike 2
CrossfireDota 2
EA Sports FC 26
Fatal Futy: City of the Wolves
Free Fire
Honor of Kings
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Overwatch 2P
UBG: Battlegrounds
PUBG Mobile
Rainbow Six Siege X
Street Fighter 6
Teamfight Tactics 
VALORANT

