Ясни са първите 20 заглавия от Световното първенство по електронни спортове

Световното първенство по електронни спортове официализира първите 20 заглавия, които ще бъдат част от изданието през следващата година. Сред тях личат някои от най-популярните заглавия, които бяха част от турнира и до момента.
Първенството ще включва общо 24 дисциплини, като останалите четири ще бъдат разкрити по-късно. Всички обявени игри вече участваха и в миналогодишното издание.
Ето всички обявени заглавия:
Apex Legends
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Warzone
Chess
Counter-Strike 2
CrossfireDota 2
EA Sports FC 26
Fatal Futy: City of the Wolves
Free Fire
Honor of Kings
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Overwatch 2P
UBG: Battlegrounds
PUBG Mobile
Rainbow Six Siege X
Street Fighter 6
Teamfight Tactics
VALORANT