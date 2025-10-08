Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  Team Heretics се разделя с двама играчи от отбора си в LEC

Team Heretics се разделя с двама играчи от отбора си в LEC

  • 8 окт 2025 | 12:42
  • 125
  • 0
Team Heretics се разделя с двама играчи от отбора си в LEC

Мидлейнерът Камил "Kamiloo" Ходегонг и топлейнерът Карл "Carlsen" Карлсен няма да продължат в Team Heretics в европейското първенство по League of Legends - LEC. Това са първите потвърдени напускащи от състава на испанската организация.

Самият Carlsen вече загатна новината в X, като обяви, че има разрешение да търси нов отбор. Макар окончателно решение все още да няма Себастиан "Tracyn" Войтон е сериозен кандидат за позицията на топланер. През годината той впечатли с изявите си в LVP Superliga с Heretics Academy.

